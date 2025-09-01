Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.6° 30.4°
4 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.5° 30.3°
3 BF
29%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 29.0°
3 BF
51%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
32%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
32%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
32.2° 28.8°
5 BF
58%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
1 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
57%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.6° 30.6°
2 BF
26%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 34.4°
2 BF
26%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 32.7°
3 BF
16%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.3°
3 BF
74%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 29.2°
3 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
Διαμαρτυρία στο Παρίσι για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα από τη RSF
(AP Photo/Christophe Ena)

Εκστρατεία από RSF για τον αντίκτυπο της γενοκτονίας στη Γάζα στην ενημέρωση

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Πάνω από 250 μέσα ενημέρωσης σε περισσότερα από 70 χώρες συμμετείχαν τη Δευτέρα σε μια εκστρατεία των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα και την Avaaz που καταγγέλλει τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα.

Μια μαύρη κορδέλα στο πρωτοσέλιδο εφημερίδας, ένα μήνυμα στην αρχική σελίδα ειδησεογραφικού ιστοτόπου ή ένα κύριο άρθρο: στην Δύση, αυτή τη στιγμή, αποτελούν κάποια από τα ειρηνικά μέσα προκειμένου τα μέσα ενημέρωσης να καταγγείλουν τη φίμωση της ενημέρωσης στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό. 

Σε μια κομβική στιγμή για την συντελούμενη γενοκτονία στη Γάζα, περισσότερα από 250 μέσα ενημέρωσης σε 70 χώρες συμμετείχαν τη Δευτέρα σε εκστρατεία με στόχο να καταγγείλουν τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, έπειτα από έκκληση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (RSF) και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Avaaz.

«Με τον ρυθμό που σκοτώνονται οι δημοσιογράφοι στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς για να μας ενημερώνει»: αυτό είναι το μήνυμα σε μαύρο φόντο που βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων όπως L’ Humanite στη Γαλλία, Publico στην Πορτογαλία ή La Libre στο Βέλγιο. Στην πρώτη σελίδα του ειδησεογραφικού ιστοτόπου Mediapart και στη διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας La Croix υπάρχει επίσης άρθρο που αναφέρεται στην εκστρατεία των RSF.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα έχουν καταγράψει τον θάνατο περισσότερων από 210 δημοσιογράφων μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σημερινή εκστρατεία, στην οποία συμμετέχουν επίσης τα μέσα L’ Orient le jour (Λίβανος), The Intercept (αμερικανικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας) ή η Tageszeitung (Γερμανία), διεξήχθη μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ, κοντά στη Χαν Γιούνις, από τα οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι.

«Αυτοί οι (δημοσιογραφικοί) οργανισμοί και οι συντακτικές ομάδες καταγγέλλουν τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός εις βάρος Παλαιστίνιων δημοσιογράφων με πλήρη ατιμωρησία, ζητούν την προστασία τους και την επείγουσα απομάκρυνσή τους και απαιτούν την ανεξάρτητη πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα», εξηγούν οι RSF σε ανακοίνωσή τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει καταθέσει τέσσερις προσφυγές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό εις βάρος δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους 22 μήνες.

Από την αρχή του πολέμου το Ισραήλ δεν επιτρέπει στον διεθνή Τύπο να εργαστεί ελεύθερα στη Γάζα. Στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν εισέλθει μόνο μερικά μέσα ενημέρωσης συνοδεία του ισραηλινού στρατού, με τα ρεπορτάζ τους να υπόκεινται σε αυστηρή λογοκρισία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Εκστρατεία από RSF για τον αντίκτυπο της γενοκτονίας στη Γάζα στην ενημέρωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual