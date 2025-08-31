Σάλπαραν για Γάζα τα σκάφη «Global Sumud Flotilla»

«Είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα.

Αναχώρησε την Κυριακή το απόγευμα ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας με προορισμό τη Γάζα. «Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε» είναι το σύνθημα του στολίσκου. Ο στολίγκος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, σε μια προσπάθεια να «σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», σύμφωνα με τους διοργσνωτές.

Βίντεο που δημοσίευτηκε στο Χ, δείχνει την στιγμή που επιβιάζονται οι ακτιβιστές προς το σκάφος ώστε να αναχωρήσουν για τη Γάζα ενώ συγκεντρωμένος κόσμος τους χειροκροτάει και ζητωκραυγάζει. Τα σκάφη, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, ξεκίνησαν από το καταλανικό λιμάνι για να «ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που είναι σε εξέλιξη», σύμφωνα με τους οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla.

Με τον στολίσκο ενώνονται «δεκάδες άλλα πλοία από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν δράσεις αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό σε 44 χώρες», δήλωσε από την πλευρά της στις αρχές Αυγούστου στο Instagram η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μέλος της διοικούσας επιτροπής της Global Sumud Flotilla. «Μια αποστολή όπως αυτή δεν έπρεπε να χρειαστεί να υπάρξει» εξήγησε η ακτιβίστρια σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο. Θα έπρεπε να είναι «ευθύνη (...) των κυβερνήσεών μας και των αιρετών να δράσουν και να προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, να αποτρέψουν τα εγκλήματα πολέμου, να αποτρέψουν τη γενοκτονία» όμως «δεν το κάνουν και έτσι προδίδουν τους Παλαιστινίους αλλά και όλη την ανθρωπότητα», είπε. «Έτσι, δυστυχώς, μένει σε εμάς, τους πολίτες, να οργανώσουμε» αυτόν τον στολίσκο.

As the Global Sumud Flotilla departs from Barcelona, thousands gather at the port to send off participants with heartfelt messages of solidarity, hope, and love for Palestine. pic.twitter.com/1czlCkcYg2 — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) August 31, 2025

Εκτός από τη Σουηδή ακτιβίστρια, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες συμμετέχουν στον στολίσκο καθώς και ευρωβουλευτές ή προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

«Εκτιμάμε πως είναι μια νόμιμη αποστολή με βάση το διεθνές δίκαιο» δήλωσε από την πλευρά της στη Λισαβόνα την Τρίτη η ευρωβουλευτής της Αριστεράς Μαριάνα Μορτάγκουα που θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία.

Η Global Sumud Flotilla όπου «sumud» σημαίνει σταθερότητα, επιμονή στα αραβικά, περιγράφεται στον ιστότοπό της ως μια «ανεξάρτητη οργάνωση που δεν συνδέεται με καμία κυβέρνηση ούτε πολιτικό κόμμα».