Νεκρός ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς - Νέο λουτρό αίματος μέχρι να τον «πετύχουν»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ο εκπρόσωπος Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς «εξοντώθηκε» στη Γάζα, σε ένα πλήγμα του ισραηλινού στρατού.
«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα εξοντώθηκε στη Γάζα και συνάντησε τους άλλους που εξοντώθηκαν (και ανήκουν) στον άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ισραηλινός ΥΕΘΑ Ίσραελ Κατς.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμπού Ομπέιντα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας κοινής επιχείρησης που διεξήγαγε ο στρατός και υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ στη Γάζα την Παρασκευή.
Για να τον βρουν αφαίρεσαν δεκάδες ζωές
Η απόφαση εξουδετέρωσης του εκπροσώπου Τύπου άρχισε να εφαρμόζεται το Σάββατο 30 Αυγούστου. Τουλάχιστον 43 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το Σάββατο, οι περισσότεροι στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία. Το νοσοκομείο Σίφα -το μεγαλύτερο στην περιοχή- ανέφερε ότι 29 σοροί μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του, συμπεριλαμβανομένων 10 ανθρώπων που σκοτώθηκαν ενώ ζητούσαν βοήθεια και άλλων που χτυπήθηκαν σε διάφορα μέρη της πόλης.
Το πρωί της Κυριακής, αξιωματούχοι του νοσοκομείου ανέφεραν 11 ακόμη θύματα από βομβαρδισμούς και πυροβολισμούς. Το νοσοκομείο Αλ-Άουντα ανέφερε ότι επτά από αυτούς ήταν πολίτες που προσπαθούσαν να φτάσουν σε βοήθεια. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους στον Διάδρομο Νετζαρίμ, μια ισραηλινή στρατιωτική ζώνη που διασχίζει τη Γάζα.
«Προσπαθούσαμε να πάρουμε φαγητό, αλλά συναντήσαμε τις σφαίρες των κατακτητών», είπε ο Ραγκέμπ Αμπού Λέμπντα, από το Νούσεϊράτ, ο οποίος είδε τουλάχιστον τρία άτομα να αιμορραγούν από τραύματα από πυροβολισμούς. Το Ισραήλ επιχειρεί εδώ και εβδομάδες στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια. Έχει επίσης εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στις παράκτιες περιοχές της πόλης.
Τουλάχιστον 63.371 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης που κυβερνάται από τη Χαμάς και αποτελείται από επαγγελματίες υγείας.
דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025
ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.
בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy
