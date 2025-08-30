Ισραηλινή επιδρομή σκότωσε τον πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς των Χούθι

«Το αίμα των μεγάλων μαρτύρων θα αποτελέσει καύσιμο και κίνητρο για να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι».

Την ηγεσία των Χούθι της Υεμένης έβαλε στο στόχαστρό του το Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσαν οι Χούθι, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης που ελέγχεται από τους αντάρτες στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά. Ο Άχμεντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς υπουργούς.

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι «χτύπησε με ακρίβεια έναν στρατιωτικό στόχο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά στην Υεμένη». Ο αλ-Ραχάουι (που διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Αύγουστο του 2024) σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τακτικής κυβερνητικής σύσκεψης για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της απόδοσής της τον τελευταίο χρόνο.

Ο πολιτικός βραχίονας των Χούθι τόνισε ότι η κυβέρνησή του και οι θεσμοί του εξακολουθούν να είναι ικανοί να εκτελούν τα καθήκοντά τους. «Το αίμα των μεγάλων μαρτύρων θα αποτελέσει καύσιμο και κίνητρο για να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι», ανέφερε η προεδρία των Χούθι .

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ισραηλινές επιδρομές έπληξαν πολλές περιοχές σε όλη τη Σαναά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 άτομα και τραυματίζοντας άλλα 102.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά του, το Ισραήλ και ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, έχουν σφυροκοπήσει τις περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της Σαναά. Ισραηλινές επιδρομές έθεσαν εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Σαναά τον περασμένο Μάιο.