Μπλουτ στα γερμανικά σημαίνει αίμα

Χιλιάδες κομμένες ελιές στα λιοχώραφα των Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης λίγες εβδομάδες πριν από το μάζεμα. Πογκρόμ εναντίον χωρικών, δολοφονίες αμάχων με δράστες κατοίκους παράνομων εβραϊκών οικισμών. Κι ένας Ισραηλινός στρατηγός, ο Αβι Μπλουτ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος βγαίνει στα τηλεοπτικά κανάλια και ρίχνει λάδι στη φωτιά της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού.

Αυτό είναι το ζοφερό σκηνικό που περιγράφει στο τελευταίο άρθρο του στην εφημερίδα «Χααρέτζ» ο Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκίντεον Λεβί. Τίτλος του άρθρου είναι «Ο στρατηγός της αιματοχυσίας στη Δυτική Οχθη είναι το ηθικό πρόσωπο του Ισραήλ». Αποκαλεί μάλιστα με πικρή ειρωνεία τον Μπλουτ «Oberkommando» («ανώτατο διοικητή»), από το ηγετικό πόστο της Βέρμαχτ επί Αδόλφου Χίτλερ.

Ο Αβι Μπλουτ

«Ο Oberkommando Αβι Μπλουτ αποφάσισε ότι “θα τους δείξει”. Με το στρατιωτικό του κιπά (σ.σ.: ισραηλιτικό θρησκευτικό κάλυμμα κεφαλής) φορεμένο σε γωνία, την αβάσταχτη ευγλωττία του, την απεριόριστη αλαζονεία και τα άρρωστα δύο μέτρα και δύο σταθμά ηθικής, διέταξε την εφαρμογή “επιχειρήσεων επανασχεδιασμού” έτσι ώστε “όλοι να αποθαρρυνθούν σε κάθε χωριό της Δυτικής Οχθης που πάει να σηκώσει χέρι εναντίον οποιουδήποτε από τους κατοίκους”» γράφει ο Λεβί.

Οι εν λόγω «κάτοικοι» είναι οι Εβραίοι έποικοι που πραγματοποιούν πογκρόμ σε καθημερινή βάση. Οσον αφορά τον Μπλουτ, «δεν έχει καμία υποχρέωση να υπερασπιστεί κανέναν άλλον στη Δυτική Οχθη εκτός από τους κακοποιούς στα φυλάκια των παράνομων οικισμών».

«Ξέρουμε πώς να στήνουμε τους προβολείς της δημοσιότητας!», απείλησε ο στρατηγός τους Παλαιστίνιους που «σηκώνουν χέρι» καθώς προσπαθούν, με τις ύστατες δυνάμεις τους, να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από την κλεμμένη γη τους.

Ακούγονται καλύτερα στα γερμανικά

«Δεν γνωρίζω τίποτα για “προβολείς”, αλλά κάτι γνωρίζω για το διεθνές δίκαιο. Ο Μπλουτ διέταξε τους στρατιώτες του να επιβάλουν συλλογική ποινή, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου. Αν ναι, τότε ο Μπλουτ είναι εγκληματίας πολέμου που πρέπει να εκδοθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οταν ο εκδότης της “Χααρέτζ”, ο Αμος Σόκεν, εξέφρασε αυτή την αυταπόδεικτη αλήθεια, στα ισραηλινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικράτησε αναστάτωση. Αλλά όταν ο Μπλουτ έκανε τη δική του σοκαριστική δήλωση, τα ίδια μέσα σιώπησαν» συνεχίζει ο Λεβί.

Εκτιμά μάλιστα ότι «τα σχόλια του Μπλουτ μπορεί να ακούγονται καλύτερα στα γερμανικά: “επιχειρήσεις επανασχεδιασμού”, “προβολέας”, “κυνήγι”. Αλλά είναι απολύτως σαφή και στα εβραϊκά. “Θα ζήσουν απαγόρευση κυκλοφορίας, θα ζήσουν περικύκλωση και θα ζήσουν επιχειρήσεις επανασχεδιασμού”, είπε. Ολα αυτά επειδή ένας έποικος τραυματίστηκε ελαφρά από πυροβολισμούς ενώ οδηγούσε μια τετράτροχη μοτοσικλέτα σε κλεμμένη γη».

Ο ηλικίας 72 ετών βετεράνος δημοσιογράφος λέει ότι προ ημερών πήγε στο Αλ-Μουγκαγίρ, παλαιστινιακό χωριό της Δυτικής Οχθης, και είδε με τα ίδια του τα μάτια το αποτέλεσμα της «επιχείρησης επανασχεδιασμού» του Μπλουτ: 3.100 δέντρα που είχαν κοπεί, τα περισσότερα από αυτά ελαιόδεντρα, σκορπισμένα στο έδαφος.

«Είναι αδύνατον να είσαι κάποιος που αγαπά τη γη, κάποιος που αγαπά τους άλλους ανθρώπους ή ακόμα και απλώς ένας άνθρωπος και να μη σοκαριστείς από αυτό το θέαμα, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή της ελιάς. Είναι επίσης αδύνατο να αγνοήσεις το πλαίσιο που οδήγησε στην επίθεση» γράφει.

43.000 στρέμματα κλεμμένα

Καθώς η διεθνής κοινή γνώμη είναι προσανατολισμένη κυρίως στην τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Λωρίδα της Γάζας, το Αλ-Μουγκαγίρ έχασε όλη τη γη του –43.000 στρέμματα– εκτός απ’ το σημείο όπου βρίσκονται τα κτίρια του χωριού.

Ισραηλινός πυροβολεί με δακρυγόνο κατά τη διάρκεια εφόδου στην πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Οχθης | ΑP PHOTO

Ο Μπλουτ, όπως διαπίστωσε ο Λεβί, επέτρεψε την ανέγερση δέκα εβραϊκών φυλακίων σε κάθε πλευρά του χωριού και επέτρεψε στους βίαιους εποίκους να επιβάλουν καθεστώς τρόμου στους κατοίκους, σε σημείο που φοβούνται να βγουν έξω να καλλιεργήσουν τη γη τους.

Τώρα, επιτρέπει στους κακοποιούς να διανοίγουν παράνομους δρόμους προς τα φυλάκια για να τους διευκολύνει να επιτεθούν στο χωριό. Υπό την ηγεσία του Μπλουτ, δύο πογκρόμ κατέληξαν σε δολοφονίες Παλαιστινίων από πυρά στρατιωτών.

«Κανείς δεν έχει δικαστεί για αυτό. Τι θα λέγατε να τιμωρηθούν οι πραγματικοί εγκληματίες, όσοι μένουν στα άντρα του εγκλήματος, γνωστά ως “φυλάκια εβραϊκών οικισμών”; Πώς κοιμάσαι το βράδυ, Μπλουτ, με αυτή τη ρατσιστική ηθική;» αναρωτιέται ο αρθρογράφος. Αλλά αυτό έμαθε ο Μπλουτ, λέει, «ότι οι Εβραίοι είναι οι κύριοι της Γης».

Οι έποικοι επιτρέπεται να καίνε, να καταστρέφουν, να ξεριζώνουν και να δολοφονούν όσο θέλουν. «Οι υπάνθρωποι Παλαιστίνιοι δεν επιτρέπεται να κάνουν τίποτα - να μη μετακινούνται από τα χωριά τους, να μην εργάζονται στο Ισραήλ, να μη μαζεύουν τις ελιές τους, μερικές φορές να μην αναπνέουν καν».

«Κάθε άνθρωπος έχει ένα όνομα, που του έχει δοθεί από τον Θεό. Το επώνυμο Μπλουτ σημαίνει “αίμα” στα γερμανικά» καταλήγει ο Λεβί. «Αυτός ο στρατηγός της αιματοχυσίας έχει γίνει πλέον το πρόσωπο της Δυτικής Οχθης και η ηθική εικόνα όλου του Ισραήλ. Μετά τη Γάζα, ίσως τον διορίσουν στρατιωτικό ηγέτη της επόμενης γενοκτονίας».