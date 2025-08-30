Η αυταπάτη της «παντοδυναμίας» του Ισραήλ

Τουλάχιστον 455 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, απώλειες που θεωρούνται «σημαντική τακτική οπισθοδρόμηση», όσο οι Παλαιστίνιοι δεν εγκαταλείπουν τα -γκρεμισμένα πλέον- σπίτια τους.

Μετά από δύο χρόνια σφυροκοπήματος από στεριά, αέρα και θάλασσα, ο στρατιωτικός μηχανισμός του Ισραήλ που ενισχύεται διαρκώς από τις ΗΠΑ και την Δύση, έχει καταλάβει σχεδόν όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να «προετοιμάζεται» για το τελευταίο βήμα της γενοκτονικής της πολιτικής: αυτό της κατάληψης της Πόλης της Γάζας.

Όμως, ο στρατός δεν έχει καταφέρει να εξαρθρώσει τη Χαμάς, δεν κατάφερε να πάρει πίσω τους εναπομείναντες ομήρους – γεγονός που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό του Ισραήλ – και κυρίως δεν κατάφερε να κάμψει την παλαιστινιακή αντίσταση και να εκδιώξει τους κατοίκους της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, οι απώλειες του ισραηλινού στρατού είναι σημαντικές και δείχνουν ότι δεν είναι τελικά ατρόμητος.

«Σημαντική τακτική οπισθοδρόμηση» για τον IDF

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 455 στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου.

Η πιο πρόσφατη επίθεση στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανθεκτικότητας των Παλαιστινίων μαχητών. Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χθες, μια ενέδρα της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη, τον σοβαρό τραυματισμό άλλων 11, ενώ τέσσερις ακόμα παραμένουν αγνοούμενοι.

Ελικόπτερα στάλθηκαν από τον ισραηλινό στρατό για να εκκενώσουν τους στρατιώτες υπό σφοδρά πυρά, προσθέτουν.

Η απώλεια αυτή θεωρείται «σημαντική τακτική οπισθοδρόμηση» για τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα Μέσης Ανατολής, Ρότζερ Σάναχαν, ο οποίος μίλησε στο Al Jazeera. Τόνισε ότι οι συγκρούσεις στη Ζεϊτούν ανέδειξαν πως οι δυνατότητες της Χαμάς δεν έχουν εξαλειφθεί – γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης Νετανιάχου.

«Περιοχές σαν τη Ζεϊτούν ευνοούν τον αμυνόμενο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι συγκρούσεις έδειξαν «πόσο δύσκολο είναι να διεξάγεις πόλεμο σε αστικές περιοχές».

«Η αιχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών φαίνεται να είναι πλέον ένας από τους κύριους τακτικούς στόχους των Παλαιστινίων μαχητών», τόνισε ο Σάναχαν.

Η φθορά στο έδαφος δεν περιορίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο. Οι πολιτικές επιπτώσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ εντείνονται, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα έφερε από την αρχή την αντίθεση τμημάτων του ίδιου του ισραηλινού στρατού και της κοινωνίας.