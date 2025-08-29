Η Χαμάς «προειδοποιεί» το Ισραήλ για τους ομήρους

Με αφορμή την επίθεση που δρομολογεί το Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, η Χαμάς προειδοποίησε το Τελ Αβίβ ότι οι όμηροι τους οποίους κρατεί θα αντιμετωπίσουν τους «ίδιους κινδύνους» με τους δικούς του μαχητές.

«Θα φροντίσουμε τους φυλακισμένους όσο καλύτερα θα μπορούμε, και αυτοί θα είναι μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες των μαχών και των συγκρούσεων, θα υπόκεινται στους ίδιους κινδύνους και στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης», αναφέρει ανακοίνωση της Χαμάς. «Για κάθε αιχμάλωτο που θα σκοτώνεται στην επίθεση, θα δημοσιεύουμε το όνομά του, τη φωτογραφία του και απόδειξη του θανάτου του», προστίθεται στο κείμενο που αποδίδεται στον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστό με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Ομπέιντα.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για μια επικείμενη μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας με δηλωμένο στόχο την εξόντωση της Χαμάς και την επιστροφή στο Ισραήλ όλων των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρούνται ακόμη ζωντανοί. Σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ, περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία ο ισραηλινός στρατός κήρυξε επίσημα «εμπόλεμη ζώνη».

«Ο εχθρικός στρατός και η τρομοκρατική κυβέρνησή του θα φέρουν την πλήρη ευθύνη» για την τύχη των ομήρων, αναφέρει η Χαμάς, σύμφωνα με την οποία τα ισραηλινά σχέδια μάχης «θα γυρίσουν μπούμερανγκ στους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες» του Ισραήλ.