Τουλάχιστον 841 Ιρανοί εκτελέστηκαν φέτος σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ένα «συστηματικό σχήμα χρήσης της θανατικής ποινής ως εργαλείου εκφοβισμού από το κράτος» • Επτά περιπτώσεις εξ αυτών, δημόσιες εκτελέσεις • Μέσα στον Ιούλιο 110 άνθρωποι εκτελέστηκαν •Έντεκα ακόμα άνθρωποι αντιμέτωποι με «επικείμενη εκτέλεση»

Μέσα στο 2025, στο Ιράν έχουν εκτελεστεί πάνω από 800 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος καταγγέλλει ένα «συστηματικό σχήμα χρήσης της θανατικής ποινής ως εργαλείου εκφοβισμού από το κράτος».

Το γραφείο δικαιωμάτων του ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημείωσε ότι υπήρξε «μεγάλη αύξηση των εκτελέσεων στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025».

«Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 841 ανθρώπους από την αρχή της χρονιάς και ως τις 28 Αυγούστου του 2025», τόνισε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ραβίνα Σαμντασάνι σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, προειδοποιώντας ότι «η πραγματική κατάσταση θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Θα μπορούσε να είναι χειρότερη, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη διαφάνειας».

Σύμφωνα με την ίδια, μόνον τον Ιούλιο το Ιράν εκτέλεσε τουλάχιστον 110 ανθρώπους, τον διπλάσιο δηλαδή αριθμό από αυτούς που εκτελέστηκαν τον Ιούλιο του 2024.

«Ο υψηλός αριθμός εκτελέσεων δείχνει ένα συστηματικό σχήμα χρήσης της θανατικής ποινής ως εργαλείου εκφοβισμού του κράτους, με δυσανάλογη επικέντρωση στις εθνοτικές μειονότητες και στους μετανάστες», προειδοποίησε.

Επτά περιπτώσεις εξ αυτών, δημόσιες εκτελέσεις

Η Σαμντασάνι εξέφρασε ιδιαιτέρως τη λύπη της για τη χρήση των δημόσιων εκτελέσεων στο Ιράν, καθώς το γραφείο δικαιωμάτων του ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών τεκμηρίωσε 7 τέτοιες περιπτώσεις από την αρχή της χρονιάς.

«Οι δημόσιες εκτελέσεις προσθέτουν άλλη μια στιβάδα προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, (…) όχι μόνον της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που αφορούν, αυτών που εκτελούνται, αλλά και αυτής όλων όσοι πρέπει να τις παρακολουθήσουν», σημείωσε η Σαμντασάνι.

«Το ψυχολογικό τραύμα από την παρακολούθηση ενός δημόσιου απαγχονισμού, ιδιαίτερα για τα παιδιά, είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Έντεκα ακόμα άνθρωποι αντιμέτωποι με «επικείμενη εκτέλεση»

Σύμφωνα με τη Ραβίνα Σαμντασάνι, 11 άνθρωποι στο Ιράν βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με «επικείμενη εκτέλεση», οι 6 από τους οποίους κατηγορούνται για «ένοπλη εξέγερση» επειδή φέρεται ότι ανήκουν στην εξόριστη αντιπολίτευση των Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν.

Οι υπόλοιποι 5 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις σε μεγάλη κλίμακα του 2022, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε την περασμένη εβδομάδα την καταδίκη σε θάνατο της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των εργαζομένων Σαριφέχ Μοχαμαντί.

«Η θανατική ποινή δεν συνάδει με το δικαίωμα στη ζωή και είναι ασύμβατη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», τόνισε η Σαμντασάνι.

«Ο κίνδυνος που δημιουργεί να εκτελεστούν αθώοι άνθρωποι είναι απαράδεκτος. Δεν θα έπρεπε ποτέ να επιβάλλεται για πράξεις που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου», σύμφωνα με την ίδια.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ καλεί την ιρανική κυβέρνηση «να μην εφαρμόσει τη θανατική ποινή κατά των προσώπων αυτών κι άλλων ανθρώπων που βρίσκονται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών», κατέληξε η Σαμντασάνι.