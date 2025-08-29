Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας "επικίνδυνη ζώνη μαχών"

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα αρχικά στάδια μιας επίθεσης στην πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού προειδοποίησε ότι η πόλη είναι πλέον «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ενώ πρόσθεσε ότι ήδη επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στα περίχωρά της.

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτή η «τοπική τακτική παύση», που εφαρμόζεται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου προκειμένου, όπως είχε επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, «να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των κομβόι του ΟΗΕ» και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο ο στρατός του Ισραήλ πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει «να υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στο περιθώριο των στρατιωτικών ελιγμών και επιχειρήσεων εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας».

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 33 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από το πρωί.

Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και από την ισραηλινή κοινωνία, για τον τερματισμό του πολέμου, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι «συνεχίζει τις επιχειρήσεις του» σε ολόκληρο τον θύλακα.

Εξάλλου την Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας «είναι αναπόφευκτη» καθώς το Ισραήλ έχει αποφασίσει να τη θέσει υπό τον έλεγχό του.