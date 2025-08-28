«Εξαφανίσεις» πεινασμένων Παλαιστινίων στις «παγίδες θανάτου» του GHF

Την ώρα που η γενοκτονία αμάχων και ο λιμός αποτελούν απτή πραγματικότητα στη Λωρίδα της Γάζας, αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες για «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» πεινασμένων Παλαιστινίων, οι οποίοι αναζητούσαν τρόφιμα στα κέντρα διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται το αμφιλεγόμενο GHF (Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα).

Υπενθυμίζεται ότι το GHF έχει χαρακτηριστεί ως «παγίδα θανάτου», καθώς εκατοντάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά κοντά σε κάποιο από τα μόλις 4 κέντρα διανομής τροφίμων που υπάρχουν σε στρατιωτικοποιημένες ζώνες.

Σήμερα, επτά ειδικοί του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις «εξαφανίσεις» Παλαιστινίων. Όπως ανέφεραν σε σχετική τους ανακοίνωση, έλαβαν αναφορές ότι ορισμένα άτομα –συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού– «εξαφανίστηκαν βίαια» αφού πήγαν σε σημεία διανομής βοήθειας στη Ράφα, στη νότια πλευρά του θύλακα. Μάλιστα, εμφανίστηκαν βέβαιοι ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από αυτό και κάλεσαν το Τελ Αβίβ να τερματίσει το «ειδεχθές έγκλημα».

Σημειώνεται ότι ο όρος «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» υποδηλώνει κρατική ή παρακρατική ανάμειξη, άρνηση αναγνώρισης της κράτησης και άρνηση παροχής πληροφοριών για την τύχη ενός ανθρώπου: γεγονός που αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να «εμπλέκεται άμεσα στις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια», ανέφερε η δήλωση που υπέγραψαν τα πέντε μέλη της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για τις Εξαναγκαστικές ή Ακούσιες Εξαφανίσεις, μαζί με την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε και τον ομόλογό της για το Δικαίωμα στην Τροφή, Μάικλ Φάκρι.

«Οι πληροφορίες για εξαναγκαστικές εξαφανίσεις λιμοκτονούντων αμάχων που επιδίωκαν να ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους να τραφούν δεν είναι μόνο σοκαριστικές, αλλά ισοδυναμούν με βασανιστήρια», δήλωσαν οι ειδικοί, που έλαβαν σχετική εντολή από το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όμως δεν μιλούσαν εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. «Η χρήση της τροφής ως εργαλείο για στοχευμένες και μαζικές εξαφανίσεις πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογράμμισαν.

Από την πλευρά του, το GHF ισχυρίστηκε πως δεν υπάρχει «καμία απόδειξη για εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» στα κέντρα διανομής βοήθειας. «Λειτουργούμε σε εμπόλεμη πολεμική ζώνη, όπου σοβαρές κατηγορίες βαραίνουν όλες τις πλευρές που λειτουργούν εκτός των κέντρων μας. Όμως στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του GHF, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για εξαναγκαστικές εξαφανίσεις" ανέφερε το ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το GHF έχει διαψεύσει και τα περί πυροβολισμών κοντά στα κέντρα διανομής. Ωστόσο, το γραφείο του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως έχει τεκμηριώσει τον θάνατο 1.857 Παλαιστινίων που αναζητούσαν βοήθεια από τα τέλη Μαΐου: 1.021 από τους οποίους κοντά στα κέντρα του GHF.