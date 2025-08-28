O Νετανιάχου θέλει «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» στα νότια της Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει «αυτή τη στιγμή» συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο Νετανιάχου έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της μειονότητας των Δρούζων στο Ισραήλ, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Παραδέχτηκε έτσι για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι συζητά με τις νέες συριακές αρχές, μολονότι δεν τις κατονόμασε.
Το συριακό πρακτορείο Sana είχε μεταδώσει ότι στις 19 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σιμπάνι συναντήθηκε στο Παρίσι με μια ισραηλινή αντιπροσωπεία και συζήτησαν θέματα σχετικά με «την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και τη νότια Συρία». Το Ισραήλ δεν είχε επιβεβαιώσει αυτές τις επαφές. Οι δύο χώρες θεωρητικά είναι σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.
