Τα παιδιά στη Γάζα πλέον δεν κλαίνε...

Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Save the Children έθεσε στο κάδρο των ευθυνών την ανοχή των κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση των παιδιών της Γάζας από το Ισραήλ.

Τα παιδιά της Γάζας που λιμοκτονούν «έχουν φθάσει στο απροχώρητο, πού είναι τα δικά σας (όρια);», διερωτήθηκε (εύλογα) ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η επικεφαλής της οργάνωσης Save the Children, περιγράφοντας λεπτομερώς το αργό ψυχορράγημα των παιδιών, που δεν έχουν πλέον τη δύναμη ούτε να κλάψουν.

Προσκληθείσα να παρέμβει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, η Ίνγκερ Άσινγκ επέμεινε στο γεγονός ότι ο λιμός που κήρυξε στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ δεν είναι μονάχα ένας «τεχνικός όρος».

«Όταν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, κατόπιν πεθαίνουν αργά και οδυνηρά. Αυτός, με απλούς όρους, είναι ο λιμός», συνέχισε η ίδια, προτού περιγράψει τα στάδια αυτής της εξασθένισης του οργανισμού σε λίγες εβδομάδες, το σώμα που «αυτοκαταστρέφεται», «τρώγοντας τους μύες και τα ζωτικά όργανα», έως την τελευταία πνοή.

Addressing the #UNSecurityCouncil today I was clear children in Gaza have reached breaking point. Famine is there & children being starved to death. UN members who do not take political action now are complicit in this manmade tragedy. My speech is herehttps://t.co/FGCiT2yYf0 pic.twitter.com/D283sEoKRl — Inger Ashing (@SaveCEO_Intl) August 27, 2025

«Και εντούτοις, στις κλινικές μας επικρατεί σχεδόν σιωπή. Τα παιδιά δεν έχουν πλέον τη δύναμη να μιλήσουν ούτε να κλάψουν, καθώς ψυχορραγούν. Παραμένουν ξαπλωμένα εκεί, αποσκελετωμένα, χάνοντας στην κυριολεξία τις δυνάμεις τους μπροστά στα μάτια μας, με τα μικροσκοπικά σώματά τους εξουθενωμένα από την πείνα και τις ασθένειες», αφηγήθηκε η ίδια.

«Σας το είπαμε ξεκάθαρα ότι αυτό επέκειτο», σημείωσε. «Όλος ο κόσμος σε αυτήν την αίθουσα έχει μία νομική και ηθική ευθύνη να ενεργήσει για να σταματήσει αυτήν την κτηνωδία».

«Το να μπει ένα τέλος σε αυτήν την κρίση που δημιούργησε ο άνθρωπος απαιτεί εμείς να δράσουμε σαν να επρόκειτο για τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, το παιδί μας, την οικογένειά μας, που προσπαθούν να επιβιώσουν στη Γάζα του σήμερα», υπογράμμισε από την πλευρά της η Τζόις Μσούγια, αναπληρώτρια επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Η αξιωματούχος χαιρέτισε τη «μικρή αύξηση» της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπόρεσε να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως και την επανάληψη των εμπορικών παραδόσεων τροφίμων. «Πρόκειται για σημαντικές εξελίξεις, όμως ούτε θα ανατρέψουν τον λιμό ούτε θα σταματήσουν την πορεία του», τόνισε.