Απύθμενο θράσος από Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης για τον λιμό

Ισραηλινός αξιωματούχος δεν δίστασε να εκτοξεύσει και απειλές που αφορούν τη χρηματοδότηση του IPC, ενώ όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πλην ΗΠΑ κάνουν λόγο για «ανθρωπογενή κρίση» στον λιμό της Γάζας.

Με τις πλάτες των ΗΠΑ και την απραξία της Δύσης, το Ισραήλ συνεχίζει να απαξιώνει διεθνείς οργανισμούς και να διαστρεβλώνει προκλητικά την πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει απρόσκοπτα τη γενοκτονία των άμαχων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τη στιγμή λοιπόν που εξαπλώνεται η πείνα στον παλαιστινιακό θύλακα, το Τελ Αβίβ ανακοινώνει ότι απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης του IPC (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας)στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός περιόρισε αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια (και για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη διέκοψε εντελώς) στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες. Έπειτα από σχετικές προειδοποιήσεις, το IPC επιβεβαίωσε στις 22 Αυγούστου (βασιζόμενο σε ανεξάρτητα, επιστημονικά και τεκμηριωμένα στοιχεία) την κατάσταση λιμού που πλήττει πάνω από 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας. Το IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και Χαν Γιούνις, στο νότιο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας.

Και απειλές...

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε με θράσος στους δημοσιογράφους, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το IPC είναι «πολιτικοποιημένο» και το κατηγόρησε ότι «παραποίησε» αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου.

Μάλιστα, ο Ισραηλινός αξιωματούχος δεν δίστασε να εκτοξεύσει και απειλές, που αφορούν τη χρηματοδότηση του IPC: «Τώρα, εάν το IPC δεν το κάνει (σ.σ.: να αποσύρει την έκθεσή του), εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές», είπε προκλητικά ο Μπαρ Ταλ. Και πρόσθεσε: «Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μη χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε σπεύσει εξαρχής να απορρίψει τα συμπεράσματα του IPC, κάνοντας λόγο για «χονδροειδή ψεύδη» και ισχυριζόμενος ότι η χώρα του «δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας» του πληθυσμού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όλοι μιλούν για ανθρωπογενή κρίση εκτός ΗΠΑ

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι μια «ανθρωπογενής κρίση» και προειδοποίησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σε κοινή δήλωση, τα 14 μέλη του Συμβουλίου ζητούν την άμεση, άνευ όρων και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις, την ουσιαστική αύξηση της βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την άμεση και άνευ όρων άρση από το Ισραήλ όλων των περιορισμών στην παράδοση της βοήθειας.