Η εκκένωση της πόλης της Γάζας «αναπόφευκτη», βομβαρδισμοί σε νέες συνοικίες

Όποια οικογένεια μετεγκαθίσταται στον νότο θα λαμβάνει «την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια» • Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται • «Ως το τέλος του έτους θα διευθετηθεί ο πόλεμος», λέει ο Γουίτκοφ

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη», στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (...) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας σε σχεδόν ένα εκατομμύριο στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Η περιφέρεια της Γάζας περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Οι βομβαρδισμοί δυνατότεροι, παρά τις «υποσχέσεις»

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο, Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν σε νέα περιοχή στις παρυφές της πόλης της Γάζας, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας κατοίκους να φύγουν.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης εισήλθαν στη συνοικία Εμπάντ - Αλράχμαν, στο βόρειο άκρο της πόλης της Γάζας, και βομβάρδισαν σπίτια. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και δεκάδες άλλοι και, εν τέλει, να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν προς το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ξαφνικά ακούσαμε τα άρματα μάχης να εισέρχονται στην Εμπάντ - Αλράχμαν, οι ήχοι των εκρήξεων γίνονταν πιο δυνατοί και πιο δυνατοί και είδαμε ανθρώπους να τρέχουν προς τη δική μας περιοχή», δήλωσε ο 60χρονος Σάαντ Άμπεντ στην ιστοσελίδα al-monitor.com.

«Αν δεν υπάρξει εκεχειρία, θα δούμε τα άρματα μάχης έξω από τα σπίτια μας», πρόσθεσε από το σπίτι του στην πόλη της Γάζας, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από την Εμπάντ - Αλράχμαν.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας σημείωσε, επίσης, ότι 10 ακόμη άνθρωποι πέθαναν από τον υποσιτισμό και τον λιμό, ανεβάζοντας τους θανάτους από αυτές τις αιτίες σε 313, εκ των οποίων τα 119 ήταν παιδιά.

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει «τελευταίο προπύργιο της Χαμάς».

Περίπου οι μισοί από τα δύο εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ζουν στην πόλη αυτή. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως θα τους ζητηθεί η απομάκρυνση από την περιοχή.

«Ως το τέλος του έτους θα διευθετηθεί ο πόλεμος»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ θα προεδρεύσει συνάντησης με θέμα τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο. Ο Στ. Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον αναμένει πως ο πόλεμος θα διευθετηθεί ως το τέλος του έτους.

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ στην Ουάσινγκτον.