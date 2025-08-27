Εγκλήματα πολέμου, λογοδοσία και ηθική

Στα 78 του χρόνια ο Νταν Μέριντορ δεν είναι ένας αριστερός διεθνιστής Ισραηλινός. Το αντίθετο: είναι ένας βετεράνος φιλελεύθερος κεντροδεξιός, πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιτζάκ Σαμίρ και πρώην υπουργός κυβερνήσεων υπό τον Αριέλ Σαρόν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Με τους δύο τελευταίους διαφώνησε δημοσίως, παραιτήθηκε από το δεξιό Λικούντ και συμμετείχε στην ίδρυση του βραχύβιου Κεντρώου Κόμματος (1999-2003), πριν επιστρέψει στο Λικούντ, αποτύχει στη διεκδίκηση της ηγεσίας και αποσυρθεί από τη μάχιμη πολιτική το 2013.

Εκτοτε είναι φορέας μιας μετριοπαθούς συντηρητικής φωνής, από τις σπάνιες στην όλο και πιο ακροδεξιά, ρατσιστική, μιλιταριστική και «μεσσιανική» αντίληψη που κυριαρχεί στο Ισραήλ.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Χααρέτζ» ο Μέριντορ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ οφείλει να διερευνήσει κάθε σοβαρή κατηγορία για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι καταγγελίες, γράφει, «δεν προέρχονται μόνο από εχθρικές πηγές, αλλά και από ορισμένους από τους στενότερους συμμάχους μας. Δεν αρκεί να φωνάζουμε ότι όλοι αυτοί οι επικριτές είναι αντισημίτες: το Ισραήλ πρέπει να τους αντιμετωπίσει με διαφάνεια, λογοδοσία και επιστροφή στα ηθικά του θεμέλια».

Ο αρθρογράφος καταγγέλλει τις «εμπρηστικές δηλώσεις» στελεχών της κυβέρνησης του Τελ Αβίβ. Τον Νετανιάχου, ο οποίος επικαλέστηκε χωρίο της Εβραϊκής Βίβλου (ή Τανάκ) για την πάταξη των «εχθρών» με την εντολή «Σκότωσε άνδρα και γυναίκα, παιδιά και βρέφη που θηλάζουν». Ή τον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος πρότεινε τη ρίψη ατομικής βόμβας στη Γάζα και χαρακτήρισε «πραγματική απόλαυση» την ισοπέδωση του βόρειου τμήματος της περιοχής. Ή τον νυν αντιπρόεδρο της Κνεσέτ, Νισίμ Βατουρί, ο οποίος δήλωσε: «Πρέπει να κάψουμε τη Γάζα. Δεν υπάρχουν πια αθώοι άνθρωποι εκεί. Πρέπει να εξαλείψουμε όσους έχουν απομείνει».

«Αυτές οι δηλώσεις, ευρέως διαθέσιμες στα μέσα ενημέρωσης και εύκολα ερμηνευόμενες, ακούγονται σε όλο τον κόσμο. Τώρα προσπαθήστε να εξηγήσετε στη διεθνή κοινότητα ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ δεν εννοεί πραγματικά αυτά που λέει και ότι οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτή τη ρητορική. Η ζημιά στη φήμη του Ισραήλ είναι άνευ προηγουμένου και επιδεινώνεται καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται» γράφει ο παλαίμαχος πολιτικός.

Και προτείνει τρία άμεσα μέτρα. Πρώτον, «να διερευνήσουμε διεξοδικά κάθε σοβαρή κατηγορία για εγκλήματα πολέμου. Εάν οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, πρέπει να υπερασπιστούμε την αλήθεια σε διεθνή φόρουμ και μίντια. Αλλά εάν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί, πρέπει να το δηλώσουμε – και να λάβουμε μέτρα κατά των υπευθύνων, είτε διέπραξαν είτε διέταξαν τα εγκλήματα».

Δεύτερον, «η απαγόρευση εισόδου ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα δημιούργησε την εντύπωση ότι το Ισραήλ έχει κάτι να κρύψει. Ηταν ένα σοβαρό λάθος. Θα πρέπει να επιτρέψουμε σε όσους επιθυμούν να κάνουν ρεπορτάζ από τη Γάζα να το κάνουν».

Και, τρίτον, «η κυβέρνηση να αναγνωρίσει μια θεμελιώδη αλλαγή στον σύγχρονο πόλεμο. Στο παρελθόν, οι πόλεμοι δεν μεταδίδονταν σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα τους παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Στην οθόνη ο δυνατός αποδυναμώνεται και ο αδύναμος δυναμώνει».

«Απλώς κοιτάξτε την κατάρρευση της διεθνούς θέσης του Ισραήλ» καταλήγει ο Νταν Μέριντορ. «Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε τερματίσει τον πόλεμο μετά το δικαιολογημένο και οδυνηρό πλήγμα στη Χαμάς, παρόμοιο με την απάντησή μας στη Χεζμπολάχ – χωρίς διακηρύξεις για "ολική νίκη", έναν όρο που δεν αποσαφηνίστηκε ποτέ και παραμένει ανέφικτος. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει αμέσως».