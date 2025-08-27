Ο Νετανιάχου αναγνώρισε τη γενοκτονία... των Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων

Κοροϊδία μέχρι τέλους από τον μεγαλύτερο γενοκτόνο, ο οποίος δεν βλέπει την «καμπούρα» του, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων, αλλά όχι αυτή των Παλαιστινίων.

Την ώρα που το Ισραήλ εντείνει την επιχείρηση εθνοκάθαρσης κατά του παλαιστινιακού λαού, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε για πρώτη φορά, μέσω Podcast, ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όσον αφορά στη Γάζα, εκεί όπου ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει πάνω από 62.000 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβρη του 2023, ο Νετανιάχου τονίζει ότι οι κατηγορίες περί γενοκτονίας είναι «ψεύτικες» και «εξοργιστικές» και επιμένει στο αφήγημα που έχουν αποδομήσει οι λαοί όλου του κόσμου, ότι «το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνά του».

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε από τον Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast του γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω πως το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε ένα ψήφισμα προς αυτήν την κατεύθυνση», αν και δεν έχει ψηφιστεί τέτοιος νόμος.

Όταν πιέστηκε για το γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Το Ισραήλ μέχρι σήμερα απέφευγε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, φοβούμενο ότι θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις του με την Τουρκία που αρνείται σθεναρά ότι υπήρξε εθνοκάθαρση.

Ωστόσο, πλέον, οι σχέσεις με την Τουρκία βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, με τις διπλωματικές επαφές ουσιαστικά να έχουν ανασταλεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Παρά την αποκατάσταση διπλωματικών δεσμών το 2022, η στρατιωτική κλιμάκωση και οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προκάλεσαν έντονη πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Άγκυρα.

Η Τουρκία καταδίκασε τις ισραηλινές επιδρομές, χαρακτηρίζοντάς τες «έγκλημα πολέμου» και καλώντας τις μουσουλμανικές χώρες σε συλλογική αντίδραση. Παράλληλα, επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς και εμπάργκο σε πολλές κατηγορίες προϊόντων προς το Ισραήλ, απαιτώντας μόνιμη εκεχειρία και ελεύθερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ως προϋπόθεση για την άρση των μέτρων.

Η ένταση επεκτείνεται και στην περιφερειακή σφαίρα, με ανταγωνισμό στη Συρία, όπου η Τουρκία υποστηρίζει τη βόρεια περιοχή και η παρουσία της προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ. Η ρητορική μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα σκληρή, με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν να παρομοιάζει την κυβέρνηση του Ισραήλ με Ναζιστικό καθεστώς και τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.