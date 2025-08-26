«Ημέρα Αναταραχής» στο Ισραήλ - Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους ζητώντας εκεχειρία

Η πλειονότητα των πολιτών επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου με το βλέμμα στους ομήρους • Παραμένουν τα αρνητικά συναισθήματα για τους Παλαιστίνιους στην συντριπτική πλειονότητα • Το Κατάρ ζητά από το Ισραήλ να απαντήσει άμεσα στην πρόταση εκεχειρίας που βρίσκεται στο τραπέζι.

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Ισραήλ, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να κατακλύζουν κεντρικές οδικές αρτηρίες και να κλείνουν αυτοκινητόδρομους προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον Νετανιάχου να έρθει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να σταματήσει τα σχέδια εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

Η σημερινή μέρα χαρακτηρίστηκε ως «Ημέρα Αναταραχής».

Watch| Massive Israeli protest was held in Tel Aviv, calling for an end to the war on Gaza and a comprehensive prisoner exchange deal.#Israel pic.twitter.com/NTaYAbaG66 — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) August 26, 2025

Συγγενείς ομήρων της Χαμάς ηγήθηκαν της μεγαλύτερης πορείας και συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ, ενώ στην Ιερουσαλήμ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού την ώρα που το συμβούλιο ασφαλείας συνεδρίαζε για τον επεκτατικό πόλεμο της χώρας τους.

Massive Israeli protest was hels in Tel Aviv, calling for an end to the war and a comprehensive prisoner exchange deal.#Israel pic.twitter.com/OTTkFA6w9a — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) August 26, 2025

Ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει εντολή να επιταχύνει τις επιδρομές στην Πόλη της Γάζας, την ώρα που οι μεσολαβητές δηλώνουν ότι περιμένουν την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός που είναι ήδη στο τραπέζι.

Ο Νετανιάχου έχει απορρίψει τις προειδοποιήσεις ότι μια επίθεση στην Πόλη της Γάζας θα ήταν καταστροφική για τους Παλαιστινίους, που ήδη αγωνίζονται να επιβιώσουν εν μέσω λιμού, και επικίνδυνη για τους περίπου 20 ομήρους που εκτιμώνται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, από την σημερινή συνεδρίαση του πολεμικού συμβουλίου δεν ελήφθη κάποια απόφαση για τη νέα εισβολή στην Πόλη της Γάζας, την ώρα που επικρατεί διεθνής κατακραυγή για το τελευταίο έγκλημα πολέμου του Ισραήλ, αυτό της επίθεσης στο νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 20 ανθρώπων, μεταξύ αυτών και πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν για μερικά από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα του κόσμου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ κάλεσε το Ισραήλ να απαντήσει στην πρόταση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς και η οποία αντανακλά προηγούμενες ισραηλινές απαιτήσεις.

«Οι απόπειρες καθυστέρησης μέσω αλλαγής τοποθεσιών ή άλλων τακτικών είναι ξεκάθαρες στη διεθνή κοινότητα, και είναι ώρα το Ισραήλ να δώσει μια σοβαρή απάντηση σε όσα έχει ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

Η πλειοψηφία των Ισραηλινών υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, κυρίως λόγω ανησυχίας για την τύχη των ομήρων.

Οι περισσότερες διαδηλώσεις περιλάμβαναν και εκκλήσεις για τερματισμό του λιμού και της σφαγής των Παλαιστινίων, αλλά οι φωνές αυτές παραμένουν μειοψηφία. Δημοσκόπηση αυτής της εβδομάδας έδειξε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των Εβραίων Ισραηλινών συμφωνούν εν μέρει ή πλήρως με τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι το 78% των Εβραίων Ισραηλινών δήλωσε πως δεν τους ενοχλεί ή τους ενοχλεί ελάχιστα η παλαιστινιακή δυστυχία.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιά κόμματα που στηρίζουν την εύθραυστη κυβέρνηση συνασπισμού του, και τα οποία δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν αν δεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι επικριτές του, ανάμεσά τους συγγενείς ομήρων στη Γάζα, λένε ότι παρατείνει τον πόλεμο για να διασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει τον πόλεμο πριν από έναν χρόνο και να είχαμε φέρει όλους τους ομήρους και τους στρατιώτες πίσω. Θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει ζωές, αλλά ο πρωθυπουργός επέλεξε, ξανά και ξανά, να θυσιάσει πολίτες για χάρη της εξουσίας του», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο 25χρονος γιος, Ματάν, βρίσκεται ακόμα στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η στρατιωτική πίεση είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθεί η ασφάλεια του Ισραήλ και να αναγκαστεί η Χαμάς να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές δήλωσαν πως δεν έχουν πολλές ελπίδες ότι ο Νετανιάχου θα αλλάξει πορεία, αλλά ήθελαν να σταθούν απέναντι στην πολιτική του, όπως η 88χρονη Άντα Γκόρνι, που διαδήλωνε με την κόρη της Κάρμεν, η οποία κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Φτάνει» στα αραβικά, τα αγγλικά και τα εβραϊκά.

«Απλώς θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος, να επιστρέψουν οι όμηροι και να σταματήσει η πείνα στη Γάζα», είπε η 58χρονη Κάρμεν. «Νομίζω πως πρέπει να το φωνάζουμε δυνατά, αλλά δεν νομίζω ότι μας ακούνε».