«Μανιφέστο» ορθόδοξου και καθολικού πατριάρχη Ιεροσολύμων κατά της παλαιστινιακής εξόντωσης

Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θειότατος Θεόφιλος και ο Ρωμαιοκαθολικός Πατριάρχης της πόλης καρδινάλιος Πιερμπατίστα, ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωσή τους την Τρίτη ότι δεν θα εγκαταλείψουν τη Γάζα, παρά την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει τη Λωρίδα, όπως μετέδωσε η ιταλική ενημερωτική ιστοσελίδα ansa.it. Οι δύο ιεράρχες έλαβαν καθαρή και σαφή δημόσια πολιτική θέση, εκφράζοντας την γενικότερη αγωνία τους για το μέλλον των χριστιανικών προσκυνημάτων και των χριστιανών πιστών της Παλαιστίνης:
«Από την έναρξη του πολέμου οι εγκαταστάσεις της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου και της Αγίας Οικογένειας έχουν προσφέρει καταφύγιο σε εκατοντάδες πολίτες. Μεταξύ αυτών είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Για πολλά χρόνια, φιλοξενούμε άτομα με αναπηρίες στις εγκαταστάσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τα οποία έχουν ανατεθεί στη φροντίδα των Αδελφών της Αγάπης. Όπως και οι άλλοι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, οι πρόσφυγες που ζουν στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να λάβουν μια συνειδητή απόφαση για το τι θα κάνουν.
Μεταξύ εκείνων που έχουν αναζητήσει καταφύγιο εντός των τειχών του συγκροτήματος, πολλοί είναι εξασθενημένοι και υποσιτισμένοι λόγω των δυσκολιών των τελευταίων μηνών. Το να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να προσπαθήσουν να διαφύγουν προς το νότο θα ήταν θανατική ποινή. Για το λόγο αυτό κληρικοί και μοναχές αποφασίσαμε να μείνουμε και να συνεχίσουμε να φροντίζουμε όλους όσοι βρίσκονται στους χώρους. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί στην περιοχή, όχι μόνο για την κοινότητά μας, αλλά για ολόκληρο τον πληθυσμό.
Συμφωνούμε με τα όσα δήλωσε ο Πάπας Λέων πριν από λίγες ημέρες: “Όλοι οι λαοί, ακόμη και οι μικρότεροι και οι πιο αδύναμοι, πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τους ισχυρούς όσον αφορά την ταυτότητα και τα δικαιώματά τους, ιδίως το δικαίωμα να ζουν στη γη τους, και κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει να εξοριστούν”.
Δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον βασισμένο στη φυλάκιση, τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ή την εκδίκηση. Αυτή δεν είναι η σωστή πορεία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί τον σκόπιμο και αναγκαστικό μαζικό εκτοπισμό αμάχων. Είναι καιρός να τερματιστεί αυτή η σπείρα βίας, να τερματιστεί ο πόλεμος και να δοθεί προτεραιότητα στο κοινό καλό του λαού. Με την ίδια επείγουσα ανάγκη, καλούμε τη διεθνή κοινότητα να δράσει για να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος και καταστροφικός πόλεμος και να επιστρέψουν οι αγνοούμενοι και οι Ισραηλινοί όμηροι».
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ#jerusalemPatriarchatehttps://t.co/VGRQr932Dc pic.twitter.com/wRoE5n2AFg— Jerusalem Patriarchate (@JPatriarchate) August 26, 2025
