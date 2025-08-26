Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.6° 24.6°
2 BF
44%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.8° 20.5°
2 BF
75%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 23.0°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
48%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
53%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.0° 22.0°
0 BF
66%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
67%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
1 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.9°
4 BF
56%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.9° 23.8°
3 BF
51%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
56%
Λαμία
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
24.5° 24.5°
1 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 23.8°
0 BF
43%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 18.3°
2 BF
52%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
1 BF
76%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.6° 19.6°
0 BF
66%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
patriarxes_ierosolimon_1020_1
efsyn.gr

«Μανιφέστο» ορθόδοξου και καθολικού πατριάρχη Ιεροσολύμων κατά της παλαιστινιακής εξόντωσης

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
«Δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον βασισμένο στη φυλάκιση, τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ή την εκδίκηση».

Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θειότατος Θεόφιλος και ο Ρωμαιοκαθολικός Πατριάρχης της πόλης καρδινάλιος Πιερμπατίστα, ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωσή τους την Τρίτη ότι δεν θα εγκαταλείψουν τη Γάζα, παρά την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει τη Λωρίδα, όπως μετέδωσε η ιταλική ενημερωτική ιστοσελίδα ansa.it. Οι δύο ιεράρχες έλαβαν καθαρή και σαφή δημόσια πολιτική θέση, εκφράζοντας την γενικότερη αγωνία τους για το μέλλον των χριστιανικών προσκυνημάτων και των χριστιανών πιστών της Παλαιστίνης:

«Από την έναρξη του πολέμου οι εγκαταστάσεις της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου και της Αγίας Οικογένειας έχουν προσφέρει καταφύγιο σε εκατοντάδες πολίτες. Μεταξύ αυτών είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Για πολλά χρόνια, φιλοξενούμε άτομα με αναπηρίες στις εγκαταστάσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τα οποία έχουν ανατεθεί στη φροντίδα των Αδελφών της Αγάπης. Όπως και οι άλλοι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, οι πρόσφυγες που ζουν στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να λάβουν μια συνειδητή απόφαση για το τι θα κάνουν.

Μεταξύ εκείνων που έχουν αναζητήσει καταφύγιο εντός των τειχών του συγκροτήματος, πολλοί είναι εξασθενημένοι και υποσιτισμένοι λόγω των δυσκολιών των τελευταίων μηνών. Το να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να προσπαθήσουν να διαφύγουν προς το νότο θα ήταν θανατική ποινή. Για το λόγο αυτό κληρικοί και μοναχές αποφασίσαμε να μείνουμε και να συνεχίσουμε να φροντίζουμε όλους όσοι βρίσκονται στους χώρους. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί στην περιοχή, όχι μόνο για την κοινότητά μας, αλλά για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Συμφωνούμε με τα όσα δήλωσε ο Πάπας Λέων πριν από λίγες ημέρες: “Όλοι οι λαοί, ακόμη και οι μικρότεροι και οι πιο αδύναμοι, πρέπει να γίνονται σεβαστοί από τους ισχυρούς όσον αφορά την ταυτότητα και τα δικαιώματά τους, ιδίως το δικαίωμα να ζουν στη γη τους, και κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει να εξοριστούν”.

Δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον βασισμένο στη φυλάκιση, τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ή την εκδίκηση. Αυτή δεν είναι η σωστή πορεία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί τον σκόπιμο και αναγκαστικό μαζικό εκτοπισμό αμάχων. Είναι καιρός να τερματιστεί αυτή η σπείρα βίας, να τερματιστεί ο πόλεμος και να δοθεί προτεραιότητα στο κοινό καλό του λαού. Με την ίδια επείγουσα ανάγκη, καλούμε τη διεθνή κοινότητα να δράσει για να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος και καταστροφικός πόλεμος και να επιστρέψουν οι αγνοούμενοι και οι Ισραηλινοί όμηροι».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Μανιφέστο» ορθόδοξου και καθολικού πατριάρχη Ιεροσολύμων κατά της παλαιστινιακής εξόντωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual