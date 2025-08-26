Δεσμεύτηκε να αποτυπώσει με θάρρος την αλήθεια για τη Γάζα

Η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα που πήρε την κάμερα «στην καρδιά του πεδίου», νεκρή από την τελευταία ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ • Η τραγική ιστορία της φωτορεπόρτερ της Γάζας που ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος, αποτυπώνοντας στον φακό τον θάνατο του αδερφού της.

Η 33χρονη Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, μια αφοσιωμένη φωτορεπόρτερ της Γάζας που δεσμεύτηκε να αποτυπώσει τα βάσανα των Παλαιστινίων «με ειλικρίνεια και θάρρος», σκοτώθηκε χθες από το ισραηλινό έγκλημα στο νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Μαζί της σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις δημοσιογράφοι, ενώ συνολικά τα θύματα της νέας σφαγής ανήλθαν στα 20. Όπως μεταδίδει ο Guardian, η Μαριάμ βρισκόταν στο νοσοκομείο για ρεπορτάζ και σκοτώθηκε κατά την ισραηλινή πρακτική «double tap» – τον διπλό βομβαρδισμό του ίδιου σημείου με αναμονή 15 λεπτών. Η ίδια βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό την ώρα που έσπευσε να βοηθήσει συνάδελφό της που είχε χτυπηθεί πριν λίγο.

Υπενθυμίζεται πως οι πέντε δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο είναι οι:

Χούσαμ αλ-Μάσρι – φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters

– φωτορεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters Μοχαμάντ Σαλάμα – φωτορεπόρτερ στο Al Jazeera και το Middle East Eye

– φωτορεπόρτερ στο Al Jazeera και το Middle East Eye Μαριάμ Αμπού Ντάγκα – δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το The Independent Arabic και το Associated Press

– δημοσιογράφος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως το The Independent Arabic και το Associated Press Αχμάντ Αμπού Αζίς - δημοσιογράφος του Middle East Eye

Μοάζ Αμπού Τάχα –φωτορεπόρτερ (Αρχικά είχε αναφερθεί πως ήταν εργαζόμενος του NBC, αλλά το αμερικανικό δίκτυο διέψευσε την πληροφορία, σύμφωνα με το BBC)

Η τραγική ιστορία της

Κανόνας έχει γίνει πλέον για όλους τους δημοσιογράφους που εργάζονται στη Γάζα να προετοιμάζουν τη διαθήκη τους. Έτσι και η Μαριάμ, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 33 ετών, άφησε τη διαθήκη της με δύο οδηγίες: Στους συναδέλφους της έγραφε να μην κλάψουν στην κηδεία της, στον 13χρονο γιο της, Γκάιτ, να την κάνει περήφανη.

«Η Μαριάμ μας έγραψε να μην κλάψουμε γι' αυτήν όταν την αποχαιρετούσαμε. Ήθελε να περάσουμε χρόνο μαζί της, να της μιλήσουμε και να τη "χορτάσουμε" πριν φύγει», είπε η Σαμαχίρ Φαρχάν, μια 21χρονη ανεξάρτητη δημοσιογράφος και στενή φίλη της Ντάγκα.

Για τη Φαρχάν όπως και για άλλους συναδέλφους της, η Μαριάμ υπήρξε έμπνευση, καθώς έκανε αδιάκοπα ρεπορτάζ, παρά τις βαθιές προσωπικές απώλειες που υπέστη καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Άλλωστε, η 33χρονη ξεκίνησε να δουλεύει ως δημοσιογράφος με ένα τραγικό γεγονός. Αποτύπωσε στην κάμερα τον θάνατο ενός διαδηλωτή που πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της «Μεγάλης Πορείας της Επιστροφής» στη Γάζα το 2018, όπου ο ισραηλινός στρατός πυροβολούσε Παλαιστίνιους που βάδιζαν προς τον φράχτη των συνόρων της Λωρίδας, σκοτώνοντας πάνω από 220 ανθρώπους, τραυματίζοντας περισσότερους από 9.200. Η Μαριάμ αργότερα ανακάλυψε πως ο διαδηλωτής ήταν ο αδερφός της.

«Μετέφερε την κάμερά της στην καρδιά του πεδίου»

Η Ντάγκα συνέχισε το έργο της ως δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα τους τελευταίους 22 μήνες, εργαζόμενη ως ελεύθερη επαγγελματίας στο Associated Press και του Independent Arabia.

Η Independent Arabia δήλωσε ότι ήταν «παράδειγμα αφοσίωσης» και την επαίνεσε που μετέφερε «την κάμερά της στην καρδιά του πεδίου, μεταφέροντας τα βάσανα των αμάχων και τις φωνές των θυμάτων με σπάνια ειλικρίνεια και θάρρος».

Οι φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ της τόνιζαν την ανθρώπινη φύση.

Η δολοφονία της υπογραμμίζει με τραγικό τρόπο τη θηριωδία και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πόλεμο στη Γάζα — όχι ως παρατηρητές, αλλά ως ημέτεροι που πληρώνουν το ύψιστο τίμημα για να μεταφέρουν την αλήθεια.