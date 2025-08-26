Η θέση του Τραμπ είναι στο εδώλιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Το εδώλιο του κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) είναι πολύ πιο ταιριαστή θέση για τον Ντόναλντ Τραμπ από την καρέκλα του τιμώμενου με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στο Οσλο, στην οποία ο ίδιος με θράσος ονειρεύεται να κάτσει. Αυτό τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα «Χααρέτζ» ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγγραφέας Γκίντεον Λεβί.

«Κανένας άλλος μη Ισραηλινός δεν φέρει τόση ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Γάζα όσο ο Τραμπ. Αν ήθελε, αυτός (και μόνον αυτός) θα μπορούσε, με ένα τηλεφώνημα, να τερματίσει τον τρομερό πόλεμο και να αποτρέψει τη δολοφονία των Ισραηλινών ομήρων. Οχι μόνο δεν τηλεφώνησε, αλλά συνεχίζει να χρηματοδοτεί, να εξοπλίζει και να υποστηρίζει την ισραηλινή πολεμική μηχανή σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Είναι ο τελευταίος εναπομείνας οπαδός της», γράφει ο Λεβί.

Θυμίζει, μάλιστα, ότι προ ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «ήρωα πολέμου». Γρήγορα απέδωσε στον εαυτό του την ίδια αμφίβολη τιμή, προσθέτοντας: «Υποθέτω ότι κι εγώ είμαι», με τη χαρακτηριστική του μετριοφροσύνη.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι κάποιος που διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα είναι ήρωας. Πιστεύει επίσης ότι κάποιος που στέλνει βομβαρδιστικά από το γραφείο του για μια σύντομη, ακίνδυνη επιχείρηση εναντίον του Ιράν είναι ήρωας. Αυτή είναι η νοοτροπία του πιο ισχυρού ανθρώπου στον κόσμο».

Η σύνδεση του Τραμπ με το Νόμπελ Ειρήνης «κάνει τη νύχτα μέρα, το ψέμα αλήθεια και παρουσιάζει τον δράστη του πιο τρομερού πολέμου αυτού του αιώνα ως υβρίδιο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και Δαλάι Λάμα. Δεν υπάρχουν όρια στο γκροτέσκο».

«Αν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ αξίζουν ένα βραβείο, αυτό είναι ένα που, ευτυχώς, δεν έχει ακόμη καθιερωθεί: το Βραβείο Γενοκτονίας» γράφει ο Λεβί. Υπενθυμίζει επίσης δύο «συγκλονιστικές αποκαλύψεις που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τον γενοκτονικό χαρακτήρα του πολέμου».

Πρώτον, τη διακυβερνητική πρωτοβουλία του ΟΗΕ «Integrated Food Security Phase Classification» (IPC) για τις επισιτιστικές κρίσεις, που επιβεβαίωσε ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι στην πόλη της Γάζας αντιμετωπίζουν καταστροφικές συνθήκες λιμού στο υψηλότερο επίπεδο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται να εισβάλουν στην πεινασμένη πόλη και ο Τραμπ ανάβει το πράσινο φως, προσφέρει διεθνή υποστήριξη και όπλα στη βάναυση εισβολή.

Και, δεύτερον, οι ισραηλινοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι +972 Magazine και Sikha Mekomit, καθώς και η βρετανική εφημερίδα Guardian αποκάλυψαν μια βάση δεδομένων ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών που δείχνει ότι το 83% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον πόλεμο μέχρι στιγμής ήταν άμαχοι. «Ενα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ακόμα και σε σύγκριση με τους πιο φρικτούς πολέμους όπως αυτοί στη Βοσνία, το Ιράκ και τη Συρία», λέει ο αρθρογράφος.

Και καταλήγει: «Υποστηριζόμενος από έναν θηριώδη μηχανισμό πληροφοριών, 16 υπηρεσίες με τεράστιους προϋπολογισμούς, ο Τραμπ είπε ότι είδε στην τηλεόραση ότι υπήρχε “πραγματική πείνα” στη Γάζα. Αλλά η τηλεόρασή του προφανώς δεν τον σόκαρε αρκετά για να πραγματοποιήσει τη μόνη επιχείρηση διάσωσης που μπορεί και πρέπει να κάνει η Αμερική: να διατάξει το Ισραήλ να συμμορφωθεί με μια πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός».