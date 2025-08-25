Καταδικάζει η Συρία την «εισβολή» του Ισραήλ στα περίχωρα της Δαμασκού

Η Συρία καταδίκασε τη νέα «στρατιωτική εισβολή» του Ισραήλ στη νοτιοδυτική περιοχή της Δαμασκού, έξω από την πρωτεύουσα, χαρακτηρίζοντάς τη «σοβαρή απειλή για την ειρήνη στην περιοχή». Είχαν προηγηθεί οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Παρίσι για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη νότια Συρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έστειλε 60 στρατιώτες για να πάρουν τον έλεγχο περιοχής εντός των συριακών συνόρων γύρω από το όρος Χερμών.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε μια στρατηγική κορυφή λόφου με θέα στο Μπέϊτ Ζιν, μια περιοχή της νότιας Συρίας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο. Το Ισραήλ συνέλαβε επίσης έξι Σύρους στην περιοχή, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής. Η περιοχή είναι γνωστή για τη διακίνηση όπλων από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και από παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σαϊμπάνι, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε τη Συμφωνία Αποχώρησης του 1974, δημιουργώντας εγκαταστάσεις πληροφοριών και στρατιωτικούς σταθμούς σε αποστρατιωτικοποιημένες περιοχές, προκειμένου να προωθήσει τα «επεκτατικά και διαχωριστικά σχέδιά» του. Ο Αλ-Σαϊμπάνι έκανε αυτές τις δηλώσεις σε έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Οργάνωσης Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) για να συζητήσουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η τελευταία ισραηλινή στρατιωτική ενέργεια στη Συρία ακολουθεί τις αιματηρές συγκρούσεις στην επαρχία Σουαϊντά της Συρίας, όπου κατοικεί πλειοψηφία Δρούζων, όπου μια εβδομάδα θρησκευτικών βιαιοτήτων τον Ιούλιο στοίχισε τη ζωή σε 1.400 άτομα, πριν η κατάπαυση του πυρός θέσει τέλος στην αιματοχυσία. Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον συριακών στρατευμάτων και βομβάρδισε επίσης το κέντρο της πρωτεύουσας, Δαμασκό, με το πρόσχημα της προστασίας των Δρούζων.

Ομιλία στον ΟΗΕ έπειτα από 14 χρόνια

Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε ότι ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ αλ-Σαράα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) τον Σεπτέμβριο: ο πρώτος Σύρος ηγέτης που το κάνει αυτό εδώ και δεκαετίες, καθώς η χώρα επιδιώκει να ανοικοδομηθεί και να επανασυνδεθεί με τη διεθνή κοινότητα μετά από 14 χρόνια καταστροφικού εμφυλίου πολέμου και την πτώση του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ.

«Θα είναι ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που θα μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη από τον πρώην πρόεδρο Νουρεντίν αλ-Ατάσι (το 1967) και ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που θα συμμετάσχει στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 22-30 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ένας Σύριος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων AFP τη Δευτέρα.

Τον Απρίλιο, ο αλ-Σαϊμπάνι μίλησε για πρώτη φορά στον ΟΗΕ και ύψωσε τη νέα σημαία της χώρας του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Από την ανάληψη της εξουσίας, οι νέες αρχές της Συρίας έχουν κερδίσει περιφερειακή και διεθνή υποστήριξη, τόσο διπλωματική όσο και οικονομική, εξασφαλίζοντας κρίσιμες οικονομικές πηγές για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης χώρας, τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συρία θα διεξαγάγει κοινοβουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο, μια εβδομάδα πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα είναι οι πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν υπό τις νέες αρχές της χώρας μετά την πτώση του αλ-Άσαντ. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν 70 από τις 210 βουλευτές θα διοριστεί από τον πρόεδρο της Συρίας, ενώ τα υπόλοιπα θα εκλεγούν.