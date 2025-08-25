Influencers του Νετανιάχου σύλησαν τη Γάζα: «Γη γεμάτη φαγητό και ευκαιρίες»

Μια ομάδα δέκα Influencers πήγε σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της GHF που λειτουργεί με την ευθύνη του Ισραήλ και την ανοχή των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Haaretz, και δεν δίστασε να παρουσιάσει την πολύπαθη Γάζα ως έναν τόπο ευημερίας. Βίντεο που δημοσίευσε η Al Jazeera αναδεικνύει την προπαγάνδα του Ισραήλ που πήρε τον κατήφορο χωρίς γυρισμό.

Φαίνεται πως το θράσος που ενορχηστρώνεται από το Τελ Αβίβ για να ξεπλύνει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει στη Λωρίδα της Γάζας μπαίνει σε δυσθεώρητα επίπεδα, την ίδια στιγμή που τη Δευτέρα το πρωί τουλάχιστον 20 άνθρωποι, εξ αυτών πέντε δημοσιογράφοι, σκοτώθηκαν σε επίθεση στο μοναδικό εν λειτουργία νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, το Νοσοκομείο Νάσερ μετά από διπλή επίθεση του Ισραήλ.

Το Al Jazeera επιβεβαίωσε με βίντεο του, πρόσφατες αποκαλύψεις της Haaretz, ότι η ισραηλινή κυβέρνηση μέσω του υπουργείου Διασποράς, οργάνωσε ένα... « τουρ » με όλα τα έξοδα πληρωμένα, στις εγκαταστάσεις της αμφιλεγόμενης αμερικανο-ισραηλινής «ανθρωπιστικής» οργάνωσης GHF, για μια ομάδα δέκα influencers προερχόμενων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Στόχος της μετάβασής τους, να διεξάγουν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που είναι σε εξέλιξη με σκοπό να πλήξει την αλήθεια που μεταφέρουν τόσο η Χαμάς, όσο και κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί, ότι η Γάζα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση λιμού. Και η ανακήρυξή της έγινε μόλις τη περασμένη Παρασκευή από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Δημιουργοί περιεχομένου όπως ο Χαβιέ Ντουρουσό, ο Τζέρεμι Άμπραμσον, ο Μάργουαν Χαμπέρ και η Μπρούκλιν Γκόλτσταϊν, επισκέφθηκαν τα κέντρα διανομής της GHF το διάστημα που ο ΠΟΥ κήρυττε τη Γάζα σε κατάσταση λιμού. Τα λόγια που λένε εναντίον της Χαμάς και των Παλαιστινίων είναι το κερασάκι στη τούρτα της ξεδιάντροπης προπαγάνδας του Ισραήλ.

Οι influencers σε βίντεο που γύρισαν κατά την επίσκεψή τους στην μονάδα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της αμφιλεγόμενης οργάνωσης GHF, παρουσίασαν το Ισραήλ ως πρόθυμο να διαθέσει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας και να στηρίζει τον δοκιμαζόμενο λαό της περιοχής, την οποία στην πραγματικότητα θέλει να καταλάβει ολοκληρωτικά. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις της GHF έχουν καταγγελθεί ως «παγίδες θανάτου» από διεθνείς οργανώσεις αρωγής, οι οποίες επισημαίνουν τις σχεδόν καθημερινές δολοφονίες απελπισμένων κατοίκων της Γάζας που προσπαθούν να προμηθευτούν τρόφιμα από τον ισραηλινό στρατό και τους εργολάβους ασφαλείας που απασχολεί η GHF.

Τα βίντεο δείχνουν κιβώτια γεμάτα τρόφιμα και βασικά αγαθά, τα οποία προορίζονται για τους Παλαιστίνιους. Κάτι που φαίνεται να μην ισχύει καθώς το Ισραήλ κατηγορείται από διάφορους παράγοντες ότι προκαλεί λιμό στην περιοχή, με πάνω από 100 ΜΚΟ να αναφέρουν ότι δεν έχουν καταφέρει να περάσουν ούτε ένα φορτηγό με ανθρωπιστική βοήθεια στη περιοχή από τον Μάρτιο λόγω του πλήρους αποκλεισμού της Γάζας από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, μέχρι τον Μάϊο που το Ισραήλ άρχισε σε περιορισμένο βαθμό να επιτρέπει να μπει ελάχιστη βοήθεια στη Λωρίδα. Τα ραγδαία αυξανόμενα ποσοστά υποσιτισμού σημειώθηκαν μετά την απαγόρευση από το Ισραήλ της εισόδου τροφίμων και επείγουσας βοήθειας στην περιοχή για μήνες.

Σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να παρουσιάσουν το μάυρο ως άσπρο, οι infulencers προχωρούν σε ανίερους ισχυρισμούς για «καλοπέρασης» των λιμοκτονούντων Παλαιστινίων. Ο Χαβιέ Ντουρουσό λέει στο βίντεό του ότι «αν ήμουν το Ισραήλ δε θα έστελνα ούτε κάλτσες στη Γάζα, όμως ορίστε όλη η βοήθεια η οποία ισχυρίζεστε όλοι σας ότι δεν υπάρχει. «ηγέτες της Χαμάς δε δίνουν στους κατοίκους τα τρόφιμα και τα καταναλώνουν, για αυτό και παίρνουν Ozempic».

Ο Τζέρεμι Άμπραμσον καλεί τους ακολούθους του να δείξουν το βίντεο σε όσους «κατηγόρουν το Ισραήλ για τα πάντα», ενώ δηλώνει πως το πλάνο της Χαμάς είναι να παρουσιάσει το Ισραήλ ως το κράτος που προκαλεί την πεινά, ενώ στην (όποια) πραγματικότητα η Χαμάς επιδιώκει κάτι τέτοιο.

Ο Μάργουαν Χαμπέρ, ισχυρίζεται ότι «μόνο σήμερα (Σάββατο) 370 φορτηγά μπήκαν στη Γάζα και το πέρασμα του Ζίκιμ, όμως το πρόβλημα εδώ είναι η Χαμάς», κατηγορώντας τη ότι «κλέβει το φαγητό, το πουλά σε υψηλές τιμές και αποτρέπει τον κόσμο από το να προμηθεύσει φάρμακα και τρόφιμα».

Τέλος, η Μπρούκλιν Γκόλτσταϊν, πήγε σε ένα σημείο παραλαβής της ανθρωπιστικής βοήθειας, στο οποίο ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία ένταση και ότι όλα συμβαίνουν με τάξη και ασφάλεια. Και όπως προσθέτει ένα οπλοφορούμενο μέλος της οργάνωσης, πράγματι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς «δεν υπήρξε ούτε ένα περιστατικό πυροβολισμού στα σημεία παραλαβής τροφίμων της GHF».

Στην πραγματικότητα, πάνω από 1.400 κάτοικοι της Γάζας δολοφονήθηκαν από την IDF στη προσπάθειά τους να φέρουν λίγο φαγητό στις πεινασμένες οικογένειές τους μέσω της διανομής του από την συγκεκριμένη οργάνωση ενώ δεν επιτρέπει την διανομή της υπόλοιπης βοήθειας.