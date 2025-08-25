Θρασύτατος Νετανιάχου: Τραγικό ατύχημα η φονική επίθεση στο νοσοκομείο

Για ακόμα μια φορά, ο ισραηλινός στρατός στόχευσε κατά νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη γενοκτονία των άμαχων Παλαιστινίων κι ενώ ο λιμός εξαπλώνεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την ισραηλινή (διπλή) επίθεση στο Νοσοκομείο Νάσερ, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για λογαριασμό πρακτορείων ειδήσεων και ειδησεογραφικών δικτύων, όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera. Άλλοι 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα πλήγματα, μεταξύ των οποίων ασθενείς που η κατάσταση της υγείας τους ήταν κρίσιμη και λάμβαναν κλινική φροντίδα.

Μπροστά στη γενική διεθνή κατακραυγή για το γεγονός, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε περαιτέρω την κοινή λογική, καθώς δεν δίστασε να κάνει λόγο για «τραγικό ατύχημα» και να ισχυριστεί προκλητικά ότι «το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των πολιτών».

Επισημαίνεται ότι το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις επλήγη δύο φορές από τον ισραηλινό στρατό: αρχικά από εκρηκτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) και στη συνέχεια από αεροπορικό βομβαρδισμό την ώρα που απομακρύνονταν οι τραυματίες.

Σημειώνεται επίσης ότι από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 62.744 ανθρώπους και έχει τραυματίσει άλλους 158.259 στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ πάνω από 240 δημοσιογράφοι έχουν βρει τον θάνατο από ισραηλινά πυρά. Αμέτρητες είναι εξάλλου οι επιθέσεις κατά νοσοκομείων και κέντρων υγείας, ενώ συχνά πλέον είναι και τα πυρά κατά αμάχων, οι οποίοι απλώς εκλιπαρούν για φαγητό κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Νοσοκομεία και δημοσιογράφοι δεν πρέπει να είναι στόχοι»

Η επίθεση στο νοσοκομείο προκάλεσε διεθνή οργή και αντιδράσεις. Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές. «Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε «καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα».

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων. «Την ώρα που οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ. «Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) του ΟΗΕ κατήγγειλε τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα. Αυτό το πλήγμα έκανε «να σωπάσουν οι τελευταίες φωνές που καταγγέλλουν τον σιωπηλό θάνατο των παιδιών θυμάτων του λιμού», κατήγγειλε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ, προσθέτοντας «Η αδιαφορία και η αδράνεια είναι σοκαριστικές».

«Οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο. Τα νοσοκομεία δεν αποτελούν στόχο», αντέδρασε από την πλευρά της η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. «Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο, όχι να τον βυθίσει σε μια εκκωφαντική σιωπή, αλλά να τον κάνει να αντιδράσει», υπογράμμισε.



