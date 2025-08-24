Αθήνα, 26°C
Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025
Yemeni_Israil_1020_1
Eurokinissi

Η Ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε στην Υεμένη - 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Η επίθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Οι Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά.

«Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας λίγο αργότερα ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρίας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια της Σαναά, που είχε βομβαρδιστεί και την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για «δύο νεκρούς και 35 τραυματίες» από την επίθεση στο πρατήριο.

Η επίθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

Οι Χούθι εκτοξεύουν πυραύλους και drones προς το Ισραήλ και στοχοποιούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για περισσότερους από 22 μήνες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Τα περισσότερα πλήγματα αναχαιτίζονται πριν φτάσουν σε ισραηλινό έδαφος.

Η Ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε στην Υεμένη - 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

