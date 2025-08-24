Η Ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε στην Υεμένη - 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά.
«Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά», έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας λίγο αργότερα ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρίας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια της Σαναά, που είχε βομβαρδιστεί και την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για «δύο νεκρούς και 35 τραυματίες» από την επίθεση στο πρατήριο.
Η επίθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.
Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.
Οι Χούθι εκτοξεύουν πυραύλους και drones προς το Ισραήλ και στοχοποιούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για περισσότερους από 22 μήνες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Τα περισσότερα πλήγματα αναχαιτίζονται πριν φτάσουν σε ισραηλινό έδαφος.
Israeli jets have bombed Yemen's capital Sanaa, targeting power stations near the presidential palace.— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 24, 2025
Videos show a huge fireball and smoke cloud rising into the sky. It comes two days after the Houthis fired a ballistic missile toward Israel. pic.twitter.com/buIBVQAyX3
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας