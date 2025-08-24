«Είδα με τα μάτια μου υγιή μωρά στη Γάζα να πεθαίνουν από λιμό»

Βρετανός χειρουργός, εθελοντής στο νοσοκομείο Νάσερ αφηγείται τον θάνατο μωρού λόγω έλλειψης βρεφικού γάλακτος • Σπαρακτικές εκκλήσεις την ώρα που η Γάζα βρίσκεται και επισήμως σε κατάσταση λιμού.

Μαρτυρίες εθελοντών που ζουν στο πετσί τους τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ μοιάζουν με κραυγές αγωνίας για το μέλλον του παλαιστινιακού λαού, την ώρα που ο λιμός στη Γάζα αποτελεί και επισήμως απτή πραγματικότητα από απολύτως «ανθρωπογενή παράγοντα».

«Την τάιζαν μόνο ζαχαρόνερο»

Ο Νικ Μέιναρντ, Βρετανός εθελοντής χειρουργός στο νοσοκομείο Νάσερ, μιλά για τη λιμοκτονία στη Γάζα μέσα από προσωπικές μαρτυρίες.

Περιγράφει τον θάνατο ενός βρέφους αφότου οι Ισραηλινοί συνοριοφύλακες κατάσχεσαν γάλα που προσπαθούσαν να φέρουν οι γιατροί. «Είδα με τα ίδια μου τα μάτια απόλυτα υγιή βρέφη πριν από αυτό, να λιμοκτονούν και να πεθαίνουν», τονίζει στο Al Jazeera.

«Μπορώ να σας πω για τη μικρή Ζεϊνά, ένα κοριτσάκι επτά μηνών. Ήμουν μαζί της μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Έμοιαζε με νεογέννητο. Μπορούσες να δεις κάθε οστό στο σώμα της κάτω από το δέρμα της. Δεν είχε κανέναν ορατό μυ», ανέφερε.

Ο Μέιναρντ είπε ότι την τάιζαν μόνο με ζαχαρόνερο «χωρίς καμία θρεπτική αξία, επειδή δεν υπήρχε βρεφική τροφή». Πρόσθεσε ότι η Ζεϊνά πέθανε ενώ οι γιατροί περίμεναν στα σύνορα με «βαλίτσες με βρεφική τροφή» που κατασχέθηκαν από Ισραηλινούς συνοριοφύλακες.

«Αυτά τα μπουκάλια με γάλα σε σκόνη θα μπορούσαν να είχαν σώσει τη ζωή της Ζεϊνά», είπε.

Ενώ, κατήγγειλε το γεγονός πως, όσο ο λιμός πλήττει τη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν πυκνοκατοικημένες περιοχές και καταυλισμούς όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Η αφήγηση του Μέιναρντ έρχεται σε μια στιγμή που η Ενοποιημένη Κατάταξη Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) εκτιμά ότι βιώνουν λιμό 514.000 άνθρωποι στη Γάζα, περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού του θύλακα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 641.000 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Νετανιάχου απειλεί για πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας και καλεί τους κατοίκους να εκτοπιστούν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πού θα καταλήξουν όσοι φύγουν. Πολλοί είναι οι Παλαιστίνιοι που φοβούνται να μετακινηθούν, καθώς αυτό θα σήμαινε «βέβαιο θάνατο» και δηλώνουν πως θα το αντιμετωπίσουν «δίπλα στα σπίτια» τους.

Αβοήθητοι γονείς στη Γάζα

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, όσοι Παλαιστίνιοι έχουν παιδιά δηλώνουν πως νιώθουν αβοήθητοι μπροστά στο απάνθρωπο γεγονός πως τα βλέπουν να πεθαίνουν από την πείνα.

Μεταξύ αυτών που διατρέχουν κίνδυνο είναι η 12χρονη Χούντα Αμπού Νάτζα.

Η μητέρα της λέει ότι αναγκάστηκε να την φέρει πίσω στη σκηνή τους αφού είδε πέντε άλλα υποσιτισμένα παιδιά να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια της στο νοσοκομείο Νάσερ.

«Η κόρη μου υποφέρει από οξύ υποσιτισμό από τον Μάρτιο, όταν το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορα της Γάζας», δήλωσε η Σόμια Αμπού Νάτζα, η μητέρα της Χούντα.

«Πέρασε τρεις μήνες σε νοσοκομεία, αλλά η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε. Ζύγιζε 35 κιλά και τώρα έχει πέσει στα 20», τόνισε.