«Να σταματήσει το Ισραήλ να αρνείται τον λιμό που δημιούργησε»

«Όλοι όσοι έχουν επιρροή πρέπει να τη χρησιμοποιούν με αποφασιστικότητα», τονίζει ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Με την κατάσταση λιμού να αποτελεί πλέον απτή πραγματικότητα και επισήμως στη Λωρίδα της Γάζας, πληθαίνουν οι «επώνυμες» φωνές που ζητούν από το Ισραήλ να παραδεχθεί τις ευθύνες του – ενώ δεν λείπουν και αυτοί που ζητούν να του επιβληθούν κυρώσεις. Την ίδια στιγμή το Τελ Αβίβ αρνείται πως ακολουθεί πολιτική λιμού κατά των Παλαιστινίων: «Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ισχυρίστηκε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε ως «χονδροειδές ψέμα» τη σχετική έκθεση και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, απολύτως ενδεικτική είναι η δήλωση στην οποία προέβη ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), μέσω της πλατφόρμας Χ.

Συγκεκριμένα, ο Λαζαρινί υπογράμμισε με σαφήνεια ότι είναι καιρός η ισραηλινή κυβέρνηση να «σταματήσει να αρνείται τον λιμό που έχει δημιουργήσει στη Γάζα». Πρόσθεσε με νόημα πως «όλοι όσοι έχουν επιρροή πρέπει να τη χρησιμοποιούν με αποφασιστικότητα και αίσθημα ηθικού καθήκοντος. Κάθε ώρα μετράει».

It’s time for the Government of Israel to stop denying the famine it has created in #Gaza



All of those who have influence must use it with determination & a sense of moral duty.



Every hour counts.#Famine_in_Gaza https://t.co/NnC8kX01mt — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 23, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Λαζαρινί, πρόσφατα είχε επισημάνει ότι σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Ο Λαζαρινί δεν είναι ο μόνος που κατηγορεί το Ισραήλ για πρόκληση λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα. Χθες, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ξεκαθάρισε ότι ο λιμός στη Γάζα είναι το άμεσο αποτέλεσμα ενεργειών της ισραηλινής κυβέρνησης και προειδοποίησε ότι οι θάνατοι από πείνα μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου.

Τα πυρά κατά Ισραήλ δεν έρχονται μόνο από ανθρωπιστικές οργανώσεις. Μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι κατηγόρησε, χωρίς περιστροφές, το Ισραήλ για τον λιμό στη Γάζα, λέγοντας πως «η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει να εισέλθει επαρκής βοήθεια στη Γάζα προκάλεσε αυτήν την καταστροφή ανθρώπινης προέλευσης. Είναι ένα ηθικό σκάνδαλο».

«Άνθρωποι λιμοκτονούν. Παιδιά πεθαίνουν. Και εκείνοι που έχουν υποχρέωση να δράσουν αποτυγχάνουν... Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί ατιμωρητί», ανέφερε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο λιμός είναι μια «ανθρωπογενής καταστροφή».

Όλα αυτά τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις προετοιμασίες για πλήρη κατάληψη της Γάζας.

→ Οκτώ άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, πέθαναν από υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο στον παλαιστινιακό θύλακα.