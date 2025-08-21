Η Γάζα αντιστέκεται στα εφιαλτικά σχέδια Νετανιάχου με μια μεγάλη διαδήλωση

Οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας βγήκαν στους (ερειπωμένους) δρόμους για να πουν ένα μεγάλο «όχι» στην υποταγή τους στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί πολίτες συνεχίζουν να διεκδικούν το τέλος του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων.

Στο κέντρο της πόλης της Γάζας, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι ξεχύθηκαν στους δρόμους την Πέμπτη, πραγματοποιώντας μια σπάνια δημόσια διαδήλωση μπροστά από το Πολιτιστικό Κέντρο Ρασάντ Σάουα, δείχνοντας ότι παρά τον φόβο του θανάτου, είναι εκεί και διαδηλώνουν δυναμικά, φωνάζοντας ένα δυνατό «όχι» στις κινήσεις που αρχίζει να υλοποιεί το Τελ Αβίβ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Η διαδήλωση, με την ονομασία «Κίνημα της Τελευταίας Ώρας», ήταν κάτι περισσότερο από μια πράξη διαμαρτυρίας. Ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια να εκφραστεί ο πόνος μιας πόλης που βρίσκεται παγιδευμένη κάτω από τον αμείλικτο πόλεμο του Ισραήλ εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά στάθηκαν δίπλα-δίπλα, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως: «Όχι στην εκτόπιση», «Σταματήστε τη γενοκτονία» και «Η διεθνής προστασία είναι δικαίωμα των αμάχων».

Τα συνθήματά τους αντηχούσαν στην οδό Ομάρ αλ-Μουκτάρ, αναμειγνύονταν με τον θόρυβο της κυκλοφορίας και τις μακρινές εκρήξεις από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις γειτονικές συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα.

Για πολλούς, η διαδήλωση δεν ήταν μόνο μια αντίθεση στον πόλεμο, αλλά και μια επιβεβαίωση της ζωής εν μέσω θανάτου, μια επιμονή στο δικαίωμά τους να παραμείνουν στα σπίτια τους και μια απόρριψη των απειλών εκτοπισμού από το Τελ Αβίβ.

Καθώς οι διαδηλωτές κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και κρατούσαν φωτογραφίες συγγενών τους που σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές, διαδόθηκε η είδηση για νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις γειτονιές Ζεϊτούν και Σάμπρα.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί μεγάλης κλίμακας επιδρομές σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας κύματα φόβου σε μια πόλη που έχει ήδη καταστραφεί από τα ερείπια και τις απώλειες.

«Βομβαρδίζουν ενώ εμείς διαδηλώνουμε. Είναι σαν να θέλουν να μας υπενθυμίσουν ότι πουθενά δεν είναι ασφαλές. Αλλά δεν θα σταματήσουμε. Είμαστε πολιορκημένοι από όλες τις πλευρές, χωρίς τροφή, νερό ή φάρμακα. Και παρόλα αυτά, φωνάζουμε για τη ζωή», δήλωσε ο Μαχμούντ Χιτζάζι, ένας από τους συμμετέχοντες, στο TNA.

Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε ένα επικίνδυνο πολιτικό κλίμα. Την Κυριακή, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ επιβεβαίωσε ότι είχε εγκρίνει ένα στρατιωτικό σχέδιο για πλήρη χερσαία εισβολή με σκοπό την «ανακατάληψη της Γάζας», εντείνοντας τους φόβους για επικείμενη κατοχή.

Για πολλούς Παλαιστινίους, τα λόγια του Κατζ ερμηνεύτηκαν ως μια άλλη απόπειρα αναγκαστικής εκτόπισης, που θυμίζει τη Νακμπά του 1948. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα που απαντούσαν άμεσα σε αυτές τις απειλές, όπως «Δεν θα εκτοπιστούμε» και «Η Γάζα θα παραμείνει».

🇮🇱 🇵🇸 After #Israel shortened its timeline for reoccupying #Gaza City, its residents took to the streets bearing placards saying "Stop the Genocide" in a rare protest on Thursday.



📹 @AKerrigan47 pic.twitter.com/he08Kz066b — FRANCE 24 English (@France24_en) August 21, 2025

Οι Ισραηλινοί από την άλλη, ζητούν πίσω τους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου πέρα από τον τερματισμό του πολέμου

Και ενώ στη Γάζα οι Παλαιστίνιοι της λωρίδας εκφράζουν την αντίστασή τους στα εφιαλτικά πλάνα της κυβέρνησης του Τελ Αβίβ, ούτε οι Ισραηλινοί δεν «μασάνε» στους τσαμπουκάδες της κυβέρνησής τους εδώ και αρκετές ημέρες. Αν και στις διαδηλώσεις της Πέμπτης, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, μαζί με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ζητούν κυρίως την επιστροφή των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου σε κάθε περίπτωση.

Επιστροφή που σύμφωνα με τις οργανώσεις του Ισραήλ, θα τεθεί ξανά σε κίνδυνο, από τη στιγμή που ο στρατός τους θα μπει στην τελική φάση για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

«Είμαστε ένα βήμα μακριά από την πλήρη καταστροφή» της συμφωνίας για τους ομήρους, δήλωσε η Λίσαϊ Μιράν Λαβί σε συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών, το οποίο εκπροσωπεί τους συγγενείς των περισσότερων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Ο σύζυγός της, Όμρι Μιράν, κρατείται στη Γάζα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα ισχυριστεί τα τελευταία 16 μήνες ότι βρίσκεται «ένα βήμα μακριά» από την πλήρη ήττα της Χαμάς. Επανέλαβε τον ισχυρισμό αυτό σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στην αυστραλιανή τηλεόραση την Πέμπτη, λέγοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται «στο πρόθυρα της ολοκλήρωσης αυτού του πολέμου» και δεσμευόμενος να προχωρήσει με τα σχέδια για την στρατιωτική κατάληψη ολόκληρης της Γάζας — ακόμη και αν η Χαμάς συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Υπό έντονη διεθνή πίεση, η Χαμάς συμφώνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα οδηγήσει στην απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων, σύμφωνα με μια αμερικανική πρόταση που είχε προηγουμένως υποστηρίξει η κυβέρνηση Νετανιάχου, και στην έναρξη διαπραγματεύσεων για την επιστροφή των υπόλοιπων ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες ο Νετανιάχου άλλαξε στάση και αντί να υποστηρίζει τη μερική συμφωνία, επιμένει πλέον σε μια συνολική συμφωνία αντί για μια μερική, σταδιακή συμφωνία. Δεν έχει συγκαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο για να συζητήσει την αποδοχή της εκεχειρίας 60 ημερών από τη Χαμάς.

«Κάποιος που έχει επιλέξει εδώ και τρεις ημέρες να μην ανταποκριθεί σε μια συμφωνία που έχει ήδη εγκρίνει η κυβέρνηση, να μην συγκαλέσει το συμβούλιο ασφαλείας ή το υπουργικό συμβούλιο, έχει ουσιαστικά επιλέξει να θυσιάσει τους ομήρους», δήλωσε η Μπαρ Γκόνταρντ, κόρη του Μάνι Γκόνταρντ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου και του οποίου το πτώμα είναι ένα από τα τουλάχιστον 28 πτώματα ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ένας ανώνυμος ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει ομάδα στο Κατάρ ή την Αίγυπτο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Οι αναφορές υποδηλώνουν επίσης ότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει, προς το παρόν, να αποφύγει να απαντήσει καθόλου στη σταδιακή συμφωνία που ενέκρινε τη Δευτέρα η Χαμάς.

«Υπάρχει μια συμφωνία που μπορεί να σώσει τους ζωντανούς ομήρους και να φέρει πίσω τους νεκρούς για να ταφούν με αξιοπρέπεια», δήλωσε η Μιράν Λάβι. «Η Χαμάς έχει συμφωνήσει, αλλά το γραφείο του πρωθυπουργού προσπαθεί να την υπονομεύσει, κάτι που θα σημαίνει θανατική ποινή για τους ζωντανούς ομήρους και θα καταδικάσει τους νεκρούς να παραμείνουν χαμένοι».