Και οι Αμερικανοί πολίτες γυρνάνε πλάτη στα σχέδια Νετανιάχου για τη Γάζα

Μια δημοσκόπηση που έγινε από Reuters και Ipsos δείχνει ότι η υποστήριξη του αμερικανικού λαού στην ιδέα ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο με το 58% των ερωτηθέντων να είναι υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε τη Τετάρτη, το 58% των Αμερικανών πιστεύει ότι όλες οι χώρες των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως έθνος, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς εξετάζουν το ενδεχόμενο εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας, ο οποίος διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια. Περίπου το 33% των ερωτηθέντων δεν συμφώνησε ότι τα μέλη του ΟΗΕ πρέπει να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος και το 9% δεν απάντησε.

Η εξαήμερη δημοσκόπηση των δύο οργανισμών, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε έναν έντονο διχασμό μεταξύ των υποψηφίων των κυρίαρχων αμερικανικών κομμάτων σε αυτό το θέμα, με το 78% των Δημοκρατικών να υποστηρίζουν την ιδέα, ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 41% των Ρεπουμπλικάνων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που συμφώνησαν.

Μια οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων (53%) δεν συμφώνησε ότι όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ πρέπει να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση τριών χωρών, στενών συμμάχων των ΗΠΑ, του Καναδά, της Βρετανίας και της Γαλλίας, ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος. Αυτό αύξησε την πίεση προς το Ισραήλ, καθώς η πείνα εξαπλώνεται στη Γάζα.

Περίπου το 65% των ερωτηθέντων στην έρευνα της Reuters/Ipsos δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν δράση στη Γάζα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την πείνα, ενώ το 28% διαφώνησε. Στο ποσοστό των διαφωνούντων περιλαμβάνεται το 41% των Ρεπουμπλικάνων.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε επίσης ότι το 59% των Αμερικανών πιστεύει ότι η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα ήταν υπερβολική. Το 33% των ερωτηθέντων διαφώνησε.

Σε μια παρόμοια δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2024, το 53% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η αντίδραση του Ισραήλ ήταν υπερβολική, ενώ το 42% διαφώνησε.

Η τελευταία έρευνα της Reuters/Ipsos, που διεξήχθη διαδικτυακά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 4.446 ενήλικες σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 2 ποσοστιαίων μονάδων.