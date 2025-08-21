Ο Νετανιάχου προχωρά με την επιχείρηση στη Γάζα παρά την κατακραυγή

Αγνοώντας τις εσωτερικές και διεθνείς αντιδράσεις ο γενοκτόνος Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχίζει ακάθεκτος τη δολοφονική του επιχείρηση. Απόψε αναμένει έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο. Νέες διαδηλώσεις σε Ισραήλ και Γάζα

Η ευρεία αντίθεση εντός του Ισραήλ και η διεθνής καταδίκη δεν έχουν αποτρέψει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από το σχέδιό του να επεκτείνει την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να καλεί ιατρικούς αξιωματούχους και διεθνείς οργανισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη για να τους ενθαρρύνει να εκκενώσουν την περιοχή πριν από την εκτεταμένη επιχείρηση.

Αυτό έρχεται την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση του στρατού για την κλήση 60.000 εφέδρων και την επέκταση των 20.000 εφέδρων που υπηρετούν επί του παρόντος για να υποστηρίξουν την εκτεταμένη επιχείρηση.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να δώσει την τελική του έγκριση για την επιχείρηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με αξιωματούχο που δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Η έγκριση έρχεται καθώς τουλάχιστον 36 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία, και άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας θα μπορούσε να ξεκινήσει σε λίγες μέρες.

Παρόλο που το Ισραήλ έχει στοχεύσει και σκοτώσει μεγάλο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της Χαμάς, τμήματα της Χαμάς ανασυντάσσονται ενεργά και πραγματοποιούν επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης ρουκετών προς το Ισραήλ, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν ήδη στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης και στην Τζαμπαλίγια, έναν καταυλισμό προσφύγων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, για να προετοιμάσουν το έδαφος για την εκτεταμένη επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός ημερών.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έρχεται εν μέσω έντονης διεθνούς καταδίκης των περιορισμών του Ισραήλ στην άφιξη τροφίμων και φαρμάκων στη Γάζα και φόβων ότι πολλοί Παλαιστίνιοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα την Πέμπτη, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επίθεση στην πόλη της Γάζας και σε άλλες κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει να επαναλάβω ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων για να αποφευχθεί ο μαζικός θάνατος και η καταστροφή που αναπόφευκτα θα προκαλούσε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης του Τόκιο για την Αφρικανική Ανάπτυξη που διοργανώνεται από την Ιαπωνία.

Διαμαρτυρίες στο Ισραήλ και τη Γάζα

Οι άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν κατά της επέκτασης του πολέμου στο Ισραήλ και τη Γάζα την Πέμπτη. Στην πόλη της Γάζας, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, κουνώντας σημαίες και αφίσες ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και σκηνές για τους εκτοπισμένους, σε μια σπάνια επίδειξη αντίθεσης στον πόλεμο και την αναγκαστική μετανάστευση. Γυναίκες και παιδιά συμμετείχαν στη διαμαρτυρία, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σώστε τη Γάζα» και «Σταματήστε τον πόλεμο, σταματήστε την άγρια ​​επίθεση, σώστε μας», ενώ ακουγόταν παλαιστινιακή μουσική στο παρασκήνιο.

«Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Δεν θέλουμε να μεταναστεύσουμε. Είκοσι δύο μήνες... φτάνει. Αρκετά με τον θάνατο. Αρκετά με την καταστροφή», δήλωσε η Μπισάν Γκαζάλ, μια γυναίκα που εκτοπίστηκε από το ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας. «Έχουμε χάσει περισσότερο από το 10% των κατοίκων μας, το 85% των κτιρίων και των υποδομών μας και μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς», δήλωσε ο Αμτζάντ Αλ-Σάουα, διευθυντής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ.

«Όλη η Γάζα απειλείται με καταστροφή».

Στο Ισραήλ, οι οικογένειες μερικών από τους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ για να καταδικάσουν την εκτεταμένη επιχείρηση. Το Ισραήλ πιστεύει ότι περίπου 20 όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί. «Σαράντα δύο όμηροι απήχθησαν ζωντανοί και δολοφονήθηκαν σε αιχμαλωσία λόγω στρατιωτικής πίεσης και καθυστέρησης στην υπογραφή συμφωνίας», δήλωσε η Ντάλια Κουσνίρ, της οποίας ο κουνιάδος, Εϊτάν Χορν, εξακολουθεί να κρατείται αιχμάλωτος. Ο αδελφός του Εϊτάν, Ιέρ Χορν, αφέθηκε ελεύθερος κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκεχειρίας. «Αρκετά για να θυσιαστούν οι όμηροι.

Αρκετά για να θυσιαστούν οι στρατιώτες, τόσο οι τακτικοί όσο και οι έφεδροι. Αρκετά για να θυσιαστούν οι εκτοπισμένοι. Αρκετά για να θυσιαστεί η νεότερη γενιά στη χώρα», δήλωσε η Μπαρ Γκόνταρντ, κόρη της Μένι Γκόνταρντ, της οποίας η σορός κρατείται από τη Χαμάς. Πρόσθετες διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης στο Τελ Αβίβ.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη στη Γάζα και ο αριθμός των νεκρών από τις θανατηφόρες επιθέσεις της Τετάρτης στη βόρεια Γάζα αυξήθηκε κατά 39 ακόμη, ανέφερε το νοσοκομείο Σίφα. Αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν 19 ανθρώπους στην κεντρική Γάζα, συμπεριλαμβανομένων πέντε ανθρώπων που προσπαθούσαν να λάβουν βοήθεια και οκτώ ανθρώπων που βρίσκονταν σε σχολεία για εκτοπισμένους, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άουντα.

Το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα ανέφερε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν σε βοήθεια και οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή κοντά στο Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα σχόλια για τις επιδρομές, αλλά έχει κατηγορήσει συχνά τη Χαμάς ότι κρύβει στρατιωτικές υποδομές σε περιοχές αμάχων. Στην κεντρική πόλη Ντέιρ-αλ-Μπαλάχ, οι αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν τουλάχιστον 100 σκηνές ανθρώπων που είχαν εκτοπιστεί από τις μάχες, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άκσα, το οποίο βρίσκεται κοντά. Μάρτυρες ανέφεραν ότι καπνός ανέβηκε από την στοχευμένη περιοχή και οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν γρήγορα μέσα από τα αυτοσχέδια καταφύγια. Ομάδες πολιτικής άμυνας έσπευσαν στο σημείο, προσπαθώντας να σβήσουν τις φλόγες. Οικογένειες, πολλές από αυτές με παιδιά, έμειναν