Μυστικές συζητήσεις για να πάρει η Λιβύη τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους

Η κυβέρνηση της Τρίπολης φέρεται να πραγματοποιεί παρασκηνιακές συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση για να υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους πρόσφυγες • Οι ΗΠΑ έχουν τάξει γεναιόδωρα οικονομικά ανταλλάγματα.

Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Middle East Eye μεταδίδει πως η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης πραγματοποιεί παρασκηνιακές συνομιλίες με το Ισραήλ προκειμένου να δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στην Πόλη της Γάζας και να καταλάβει παλαιστινιακά εδάφη.

Το διαδικτυακό μέσο αναφέρει πως ανώτατοι Λίβυοι, Άραβες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Λιβύης, Ιμπραχίμ Ντεϊμπέιμπα, συγγενής του πρωθυπουργού Αμπντούλ Χαμίντ Ντεϊμπέιμπα, ηγείται των συνομιλιών, παρότι οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει ρητά το μεταπολεμικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Μία λιβυκή πηγή ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει «πρακτικές συνομιλίες», αλλά δεν έχουν συζητηθεί συγκεκριμένες λεπτομέρεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με μεγάλη μυστικότητα, ενώ μέλη του Κοινοβουλίου στην Τρίπολη κρατούνται σκόπιμα στο σκοτάδι, λόγω της έντονης φιλοπαλαιστινιακής στάσης του λιβυκού λαού.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, για να εξευμενίσουν ορισμένους Λίβυους ηγέτες, οι ΗΠΑ φέρονται να προσφέρουν οικονομική υποστήριξη ή άλλα ανταλλάγματα ώστε η χώρα να δεχθεί τους Παλαιστίνιους. Ο Ιμπραχίμ Ντεϊμπέιμπα έχει λάβει, όπως λέγεται, εγγυήσεις από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι θα αποδεσμεύσει παγωμένα παγωμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Λιβύης ύψους 30 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σύμβουλος του Τραμπ και πεθερός της κόρης του Τίφανι, Μασάντ Μπούλος, είχε εμπλακεί σε σχετικές συνομιλίες, αλλά ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ο Τραμπ «υποστήριξε από καιρό δημιουργικές λύσεις για τη βελτίωση της ζωής των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης τους σε μια νέα, όμορφη τοποθεσία όσο η Γάζα ξαναχτίζεται».

Διαψεύδει η Λιβύη

Η ιδέα της Λιβύης ως τόπος εκτοπισμού των Παλαιστινίων έρχεται μια χρονική στιγμή που ο Χαλίφα Χαφτάρ, ο στρατιωτικός ηγέτης της ανατολικής Λιβύης, φέρεται να δέχθηκε πρόταση για μεγαλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων αν δεχτεί τους Παλαιστινίους, με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ωστόσο να το διαψεύδει.

Το Middle East Eye ζήτησε το σχόλιο της κυβέρνσης της Τρίπολης για το ρεπορτάζ, με τον πρωθυπουργό της χώρας να δηλώνει πως η κυβέρνησή του «δεν θα εμπλακεί στο έγκλημα της επανεγκατάστασης Παλαιστινίων».

Υπενθυμίζεται πως ο Νετανιάχου δήλωσε πρόσφατα ότι βρίσκεται σε επαφή με διάφορες χώρες για την υποδοχή εκτοπισμένων Παλαιστινίων, προσθέτοντας πως «δεν τους διώχνουμε, τους δίνουμε τη δυνατότητα να φύγουν από τις ζώνες μάχης… και αν θέλουν, ακόμα και από τη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Ισραηλινός υπουργός Γεωργίας, Άβι Ντίχτερ, χαρακτήρισε τη Λιβύη «ιδανικό προορισμό» για τους Παλαιστίνιους, λέγοντας ότι θα «έφευγαν με χαρά» αν υπήρχε διεθνής υποστήριξη.

Σημειώνεται πως το σχέδιο εκτοπισμού παραβιάζει κατάφωρα το Άρθρο 49 της Τέταρτης Συνθήκης της Γενεύης, που απαγορεύει τη βίαιη μεταφορά πληθυσμών από μια κατοχική δύναμη.

«Καταστροφή για τους Παλαιστινίους»

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ντεϊμπέιμπα και ο Χαφτάρ διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το Ισραήλ, ελπίζοντας να αποκτήσουν μεγαλύτερη αποδοχή από τις ΗΠΑ. Αν επιβληθεί αυτό το σχέδιο στη Λιβύη, θα είναι καταστροφικό για τους Παλαιστινίους, ανέφερε.

«Θα ξεφύγουν από τον θάνατο στη Γάζα μόνο για να καταλήξουν σε μια χώρα βαθιά διχασμένη, με εμφύλιο πόλεμο, κατεστραμμένους θεσμούς και κυβερνήσεις που δεν θα τους προσφέρουν καμία φροντίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατάληξη, λέει η πηγή, θα είναι ένα νέο κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη, με βάρκες που συχνά βυθίζονται και κυβερνήσεις απρόθυμες να υποδεχτούν νέους πρόσφυγες.

Άραβας αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η συμμετοχή της Λιβύης σε ένα τέτοιο σχέδιο θα προκαλέσει τεράστια λαϊκή οργή.

Ο Λίβυος αναλυτής Μοχάμεντ Μαχφούζ τόνισε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν πολύ καλά πως τέτοιες συζητήσεις ενέχουν πολιτικό ρίσκο για τις λιβυκές αρχές, και για αυτό κρατούνται μυστικές.

Επαφές και με χώρες τις Αφρικής

Το Ισραήλ έχει εξετάσει επίσης την πιθανότητα εκτοπισμού Παλαιστινίων σε χώρες όπως το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν και τη Σομαλιλάνδη.

Αναλυτής στη Λιβύη δήλωσε ότι δεν εκπλήσσεται που ο Ιμπραχίμ Ντεϊμπέιμπα ηγείται αυτών των προσπαθειών.

Η Λιβύη δεν έχει επίσημες σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει πραγματοποιήσει μυστικές συναντήσεις στο παρελθόν. Το 2023, η τότε υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Αλ-Μανγκούς συναντήθηκε μυστικά με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ Έλι Κοέν στην Ιταλία, κάτι που προκάλεσε έντονες διαδηλώσεις και την αποπομπή της.