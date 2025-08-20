Το Ισραήλ δολοφονεί αντί να απαντήσει

Τη Δευτέρα, η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται το σχέδιο που παρουσίασαν η Αίγυπτος και το Κατάρ για εκεχειρία. Η άμεση απάντηση της κυβέρνησης Νετανιάχου ήταν ότι πρέπει να «τελειώσει η δουλειά» και να ηττηθεί η Χαμάς. Στη συνέχεια, σκότωσε άλλους 28 ανθρώπους στη Γάζα, όπως δήλωσαν χθες τα εναπομείναντα νοσοκομεία της Λωρίδας, τα οποία παρέλαβαν πτώματα και τραυματίες. Εννέα από τα θύματα σκοτώθηκαν περιμένοντας κοντά σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, κάτι που έχει γίνει η νέα σαδιστική συνήθεια του ισραηλινού στρατού.

Την ίδια στιγμή, όμως, η πίεση που συναντά η κυβέρνηση του καταζητούμενου για εγκλήματα πολέμου Νετανιάχου τόσο στο εσωτερικό, από τους συγγενείς των ομήρων, αλλά και στο εξωτερικό, είναι έντονη. Τόσο, ώστε χθες άφησε να διαρρεύσει ότι θα απαντήσει στην πρόταση ώς την Παρασκευή, παρόλο που έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για μια μερική συμφωνία που δεν θα προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. To Reuters και το Associated Press μετέφεραν χθες τις μαρτυρίες δύο ανώνυμων, πλην υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων. «Το Ισραήλ απαιτεί την απελευθέρωση και των 50 ομήρων, σύμφωνα με τη γραμμή που έχει θέσει το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο ένας.

«Παρ’ όλα αυτά, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επισκέφθηκε πρόσφατα το Κατάρ εν μέσω εικασιών ότι οι συνομιλίες είναι περισσότερο απτές από ό,τι παραδέχεται επίσημα το Ισραήλ», σχολίαζε χθες η Guardian. «Αν αποτύχει αυτή η πρόταση για εκεχειρία, η κρίση θα επιδεινωθεί», δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ Ανσάρι.

Ο Αλ Ανσάρι δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης. Είπε όμως ότι είναι «σχεδόν ίδια» με εκείνη που είχε καταθέσει πρόσφατα ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Σριβ Γουίτκοφ και προέβλεπε εκεχειρία 60 ημερών με σταδιακή ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε στο Associated Press ότι ο Γουίτκοφ έχει προσκληθεί να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις από τις οποίες αποχώρησε πριν από έναν μήνα σχεδόν κατηγορώντας τη Χαμάς ότι δεν ενεργούσε καλή τη πίστη, αλλά μέχρι χθες βράδυ δεν ήταν γνωστό αν ο Αμερικανός αξιωματούχος απάντησε στην πρόταση.

Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, φυσικά, είναι τι θα κάνει το Ισραήλ. «Αν το Ισραήλ πει όχι, θα πέσει στην παγίδα που του ετοίμασε η Χαμάς», σχολίαζε ο αρθρογράφος Μπεν-Ντρο Γεμινί στην κεντροδεξιά εφημερίδα Yedioth Ahronoth. «Αν μια εισβολή στην Πόλη της Γάζας θα προκαλούσε ούτως ή άλλως κατακραυγή κατά του Ισραήλ», συνέχιζε, «τότε το να εισβάλει ενώ η Χαμάς έχει πει ναι στο σχέδιο του Γουίτκοφ –το οποίο θα έχει αρνηθεί το Ισραήλ– τότε η κατακραυγή θα γίνει ακόμα χειρότερη. Και για μία ακόμα φορά η στρατηγική της Χαμάς θα έχει αποδειχθεί πολύ εξυπνότερη από αυτήν του Ισραήλ». Αλλά, ποιος μπορεί να πει ότι ο Νετανιάχου θα ακολουθήσει την οδό της λογικής;