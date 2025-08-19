Αθήνα, 27°C
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025

Πολύνεκρο τροχαίο στο Αφγανιστάν - Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους πολλά παιδιά

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Λεωφορείο, που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι, και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα λεωφορείο, που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι, και τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Αχμαντουλάχ Μουτάκι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας, [σ.σ. το λεωφορείο] ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».

TAGS
