Πολύνεκρο τροχαίο στο Αφγανιστάν - Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους πολλά παιδιά

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές αρχές.
Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.
🚨🇦🇫 DEADLY BUS CRASH IN AFGHANISTAN KILLS AT LEAST 71— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 19, 2025
A bus carrying deported migrants caught fire after colliding with a truck and motorcycle in Herat province.
At least 71 people are confirmed dead.
Source: AZintel pic.twitter.com/6IfCOMz47v
Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα λεωφορείο, που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι, και τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Αχμαντουλάχ Μουτάκι.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.
Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας, [σ.σ. το λεωφορείο] ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».
Bus Crash in Afghanistan— Chyno News (@ChynoNews) August 19, 2025
A bus accident in the Herat province has tragically killed at least 71 people. Including 17 children according to reports.
The bus was transporting deported migrants when it collided with a cargo truck on the Islam Qala highway.#Afghanistan #Bus pic.twitter.com/e2OndY7oaj
