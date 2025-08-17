Απορρίπτει το ισραηλινό σχέδιο η Χαμάς: «Θα φέρει νέα γενοκτονία»

Το σχέδιο του Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων από την πόλη της Γάζας αποτελεί ένα «νέο κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού» για εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς η οποία το απέρριψε ενόψει και της νέας επίθεσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση Νετανιάχου στον θύλακα.
Ο COGAT, ο ισραηλινός οργανισμός που εξαρτάται από το υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε χθες ότι «σκηνές και άλλοι εξοπλισμοί καταφυγίου θα παρασχεθούν από αύριο, Κυριακή, στο πλαίσιο των προετοιμασιών του Τσαχάλ (σ.σ.: ο ισραηλινός στρατός) για να μετακινήσει τον πληθυσμό από τις ζώνες μάχης προς το νότο της λωρίδας της Γάζας για την προστασία του».
«Η βοήθεια θα μεταφερθεί μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας) από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από εμπεριστατωμένη επιθεώρηση ασφαλείας», τόνισε ο COGAT.
Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ανάπτυξη σκηνών με το πρόσχημα ανθρωπιστικών σκοπών είναι μια κατάφωρη παραπλάνηση που αποσκοπεί στην «κάλυψη ενός βάναυσου εγκλήματος που οι δυνάμεις κατοχής ετοιμάζονται να εκτελέσουν».
Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τα σχέδιά της για μια νέα επίθεση για να καταλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα.
Το σχέδιο έχει προκαλέσει διεθνή συναγερμό για την τύχη των περίπου 2,2 εκατομμύρια κατοίκων του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, που βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα του λιμού, λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού παροχής κάθε είδους βοήθειας.
