Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Δυτική Όχθη
AP Photo/Ariel Schalit

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn. gr
Αντιδρά το Παρίσι στο ισραηλινό πρόγραμμα για την κατασκευή 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη.

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις χωρών της Δύσης μπροστά στα σχέδια του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει ακάθεκτά τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, δρομολογεί την πλήρη κατάληψη του θύλακα και σχεδιάζει νέο εποικισμό στη Δυτική Όχθη. 

Σήμερα, η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να εγκαταλείψει το σχέδιό» του να οικοδομήσει 3.400 κατοικίες στη Δυτική Όχθη, κάτι που θα αποτελούσε «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Γαλλία καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ», δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου.

Η πραγματοποίηση αυτού του εποικιστικού σχεδίου «θα έκοβε στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα κατέφερε σοβαρό πλήγμα στη λύση των δύο κρατών, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους», εκτιμά από την πλευρά του το Παρίσι.

Η Γαλλία υπογραμμίζει πως «παραμένει ενεργή στο πλευρό των ευρωπαίων εταίρων της για να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ ώστε να βάλει τέλος στον εποικισμό, μεταξύ άλλων και μέσω νέων κυρώσεων εναντίον των ατόμων και των οντοτήτων που είναι υπεύθυνα για τον εποικισμό».

Το ισραηλινό σχέδιο και το κράτος της Παλαιστίνης

Ο ακροδεξιός Iσραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε την Πέμπτη να επιταχυνθεί το πρόγραμμα για την κατασκευή 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη και να προσαρτηθεί αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, που το Ισραήλ κατέχει από το 1967, ως απάντηση στις ανακοινώσεις χωρών ότι θα αναγνωρίσουν ένα κράτος της Παλαιστίνης.

Μπροστά στη συνέχιση της ισραηλινής επίθεσης στη λωρίδα της Γάζας και στην ανθρωπιστική καταστροφή σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναγνωρίσουν ένα κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο.

