Τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν αναζητώντας βοήθεια στη Γάζα

Αύξηση αρκετών εκατοντάδων θυμάτων σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων σε σχέση με τον τελευταίο απολογισμό.

Αριθμούς που σοκάρουν έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω γενοκτονίας των άμαχων Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό και εν όψει της επικείμενης επιχείρησης για κατάληψη όλου του θύλακα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Μαΐου στη Λωρίδα της Γάζας, οι περισσότεροι από πυρά του ισραηλινού στρατού, την ώρα που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, Μαχμούντ Μπασάλ, 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων 12 που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ειδικότερα, μεταξύ 27ης Μαΐου και 13ης Αυγούστου, το Γραφείο «κατέγραψε τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν αναζητώντας βοήθεια: 994 κοντά σε εγκαταστάσεις του αμφιλεγόμενου Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ) και 766 κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν οι αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν προμήθειες».

«Οι φόνοι αυτοί, στην πλειονότητά τους, διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό», υπογράμμισε η υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία «γνωρίζει για την παρουσία άλλων ένοπλων στοιχείων στις ίδιες περιοχές», αλλά τόνισε ότι «δεν έχει πληροφορίες που να υποδεικνύουν την εμπλοκή τους σε αυτούς τους φόνους».

Ο νέος αυτός απολογισμός αντιπροσωπεύει μια αύξηση αρκετών εκατοντάδων θυμάτων σε διάστημα δύο εβδομάδων σε σχέση με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοινώθηκε την 1η Αυγούστου από το ίδιο Γραφείο του ΟΗΕ, το οποίο έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.373 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες.

► Οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 61.827 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 155.275 από την 7η Οκτωβρίου του 2023.