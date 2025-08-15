Επίσκεψη Μπεν Γκβιρ στο κελί του Μαρουάν Μπαργούτι και απειλές για τη ζωή του [βίντεο]

Ο διασημότερος Παλαιστίνιος φυλακισμένος στο Ισραήλ για πάνω από 20 χρόνια, άλλοτε ανώτερο στέλεχος της Φατάχ, δέχτηκε «επίσκεψη» από τον Ισραηλινό υπουργό, που τον απείλησε ανοιχτά στο κελί του περιτριγυρισμένος από κάμερες και φύλακες.

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο γνωστός Παλαιστίνιος κρατούμενος στις φυλακές του Ισραήλ και ιστορικό στέλεχος της Φατάχ, δέχτηκε ειρωνική επίσκεψη του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στο κελί του, που συνοδεύτηκε από απειλές για τη ζωή του, σε μια προσπάθεια ισχύος της κυβέρνησης Νετανιάχου, την ώρα που όλοι οι λαοί στον κόσμο καταδικάζουν τη γενοκτονία στη Γάζα.

«Όποιος τα βάζει με τον λαό του Ισραήλ, όποιος δολοφονεί τα παιδιά μας, όποιος δολοφονεί τις γυναίκες μας, θα τον εξαλείψουμε. Δεν θα μας νικήσετε», ακούγεται να λέει σε βίντεο ο Μπεν Γκβιρ στον Μπαργούτι.

Σημειώνεται πως ο Μπαργούτι βρίσκεται στη φυλακή από το 2002. Ανώτερο στέλεχος της Φατάχ, του κόμματος που κυριαρχεί στην Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), έγινε στόχος του Ισραήλ λόγω του ηγετικού του ρόλου στη Δεύτερη Ιντιφάντα του 2000-2005 και της μεγάλης δημοφιλίας του. Μάλιστα, υποστηρικτές του έτρεφαν ελπίδες πως θα αφηνόταν ελεύθερος στα τέλη του Νοεμβρίου, όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που η εικόνα του κυκλοφορεί δημόσια. Στο βίντεο φαίνεται φανερά αδυνατισμένος, με πολλούς να λένε ότι έχει γίνει αγνώριστος.

BREAKING: Surrounded by guards and cameras, Israel’s extremist minister Itamar Ben Gvir stormed the solitary confinement cell of Marwan Barghouti — the most popular Palestinian political leader and a unifying national figure, imprisoned since 2002 — in “Ganot” prison, to threaten… https://t.co/Bnbik6IJaP pic.twitter.com/53p5lIJKAz — Drop Site (@DropSiteNews) August 14, 2025

«Είναι οργανωμένη κρατική τρομοκρατία»

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι καταδικάζουν την «επίσκεψη» του Μπεν-Γκβιρ στο κελί του Μαρουάν Μπαργούτι, με τη σύζυγό του να δηλώνει πως αυτός κι άλλοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υφίστανται πολλές κακουχίες και βασανιστήρια πίσω από τα ισραηλινά κελιά.

«Εξακολουθούν, Μαρουάν, να σε κυνηγούν και να σε καταδιώκουν ακόμα και στο μοναχικό κελί που ζεις εδώ και δύο χρόνια, και ο αγώνας της κατοχής και των προσώπων της μαζί σου συνεχίζεται. Τα δεσμά είναι στα χέρια σου, αλλά γνωρίζω το πνεύμα και την αποφασιστικότητά σου και ξέρω ότι θα παραμείνεις ελεύθερος, ελεύθερος, ελεύθερος», έγραψε η ίδια σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης δήλωση στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί την επίσκεψη του Μπεν-Γκβιρ «μια άνευ προηγουμένου πρόκληση και οργανωμένη κρατική τρομοκρατία, που εμπίπτει στο πλαίσιο των εγκλημάτων γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι και ο λαός μας».