Νέες προκλήσεις Νετανιάχου περί «Μεγάλου Ισραήλ»

Πολλές αραβικές χώρες καταδίκασαν τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναφέρθηκε σε συνέντευξη στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ», με την Αίγυπτο και την Ιορδανία να καταγγέλλουν «κλιμάκωση» και «απειλή της κυριαρχίας» των άλλων χωρών της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης την Τρίτη στον τηλεοπτικό σταθμό I24news, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Νετανιάχου εάν πιστεύει στο «όραμα ενός Μεγάλου Ισραήλ». «Απολύτως», απάντησε δύο φορές ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Η έκφραση «Μεγάλο Ισραήλ» αναφέρεται στα σύνορα που περιγράφονταν στη Βίβλο την εποχή του βασιλιά Σολομώντα, τα οποία περιλάμβαναν τη Δυτική Όχθη, αλλά και ένα μέρος των εδαφών που βρίσκονται στις γειτονικές χώρες (Ιορδανία, Λίβανος και Συρία) – εδάφη τα οποία υπερεθνικιστές Ισραηλινοί ονειρεύονται να καταλάβουν.

Αίγυπτος: Επιμένετε σε κλιμάκωση

Η Αίγυπτος, της οποίας το όρος Σινά καταλήφθηκε από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, δήλωσε την Τετάρτη ότι καταδικάζει όσα αναφέρθηκαν σε ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτό που αποκαλείται ‘το Μεγάλο Ισραήλ’. Το Κάιρο “ζήτησε διευκρινίσεις για το θέμα αυτό, κάνοντας λόγο για πρόκληση αστάθειας, για απόρριψη της επιλογής της ειρήνης στην περιοχή και για επιμονή στην κλιμάκωση”, σύμφωνα με ανάρτηση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Ιορδανία Επικίνδυνη πρόκληση

Από την πλευρά της, η ιορδανική διπλωματία κατήγγειλε μια «επικίνδυνη προκλητική κλιμάκωση και μια απειλή στην κυριαρχία των χωρών».

Ιράκ: Πρόκληση ενάντια σε κυριαρχίες άλλων χωρών

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ καταδίκασε «τις δηλώσεις που προέρχονται από την οντότητα κατοχής σε σχέση με αυτό που αποκαλείται ‘το όραμα του Μεγάλου Ισραήλ’ και που αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τις επεκτατικές φιλοδοξίες της οντότητας αυτής. Οι δηλώσεις αυτές συνιστούν μια σαφή πρόκληση για την κυριαρχία των χωρών», πρόσθεσε το υπουργείο.

Σαουδική Αραβία: Τέτοιες ιδέες απορρίπτονται

Η Σαουδική Αραβία εξέφρασε την Τετάρτη «την πλήρη απόρριψη ιδεών και εποικιστικών και επεκτατικών σχεδίων που υιοθετήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές κατοχής», και επανέλαβε «το ιστορικό και νομικό δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος του». Τον Φεβρουάριο αρκετές αραβικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Σαουδική Αραβία, είχαν καταδικάσει δηλώσεις του Νετανιάχου που υποδήλωναν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στο σαουδαραβικό έδαφος.