Ισραήλ: Κατάσχεση από τον Δήμο Ιερουσαλήμ σε καταθέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ο Δήμος Ιερουσαλήμ «μπλόκαρε» όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, σύμφωνα με ανακοίνωση του πατριάρχη Θεόφιλου:

«Την Τετάρτη 6 Αυγούστου, ο Δήμος Ιερουσαλήμ αποφάσισε μονομερώς να παγώσει τον τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Κατανοούμε ότι η αιτία πίσω από αυτήν την απόφαση σχετίζεται με το ζήτημα της Arnona (σ.σ. δημοτικού φόρου ακίνητης περιουσίας) [...] Ως θρησκευτικοί φορείς, οι εκκλησίες επιτελούν ζωτικούς ρόλους, διατηρώντας εκπαιδευτικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό, είτε είναι χριστιανοί είτε όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο, ιστορικά, οι εκκλησίες δεν έχουν πληρώσει ποτέ δημοτικούς ή κρατικούς φόρους για τα εκκλησιαστικά ακίνητα, είτε κατά την περίοδο της Οθωμανικής, είτε της Βρετανικής, είτε της Ιορδανικής, είτε της Ισραηλινής κυριαρχίας».

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, η διαμάχη μεταξύ του Δήμου και αρκετών εκκλησιών που κατέχουν ακίνητα στην Ιερουσαλήμ διαρκεί εδώ και αρκετά χρόνια. Μια συμφωνία δεκαετιών μεταξύ των εκκλησιών και του κράτους του Ισραήλ απέτρεπε τον Δήμο Ιερουσαλήμ από το να επιβάλλει δημοτικό φόρο ακίνητης περιουσίας σε χριστιανικά ιδρύματα. Ωστόσο, το 2018 η πόλη αποφάσισε ότι η απαλλαγή για τις εκκλησίες ισχύει μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται «για προσευχή, για τη διδασκαλία της θρησκείας ή για ανάγκες που απορρέουν από αυτά» — εξαιρώντας δραστηριότητες που εξυπηρετούν προσκυνητές, όπως ξενώνες και καφετέριες — και άρχισε να διεκδικεί την καταβολή ποσών δεκάδων εκατομμυρίων στο ισραηλινό νόμισμα του σέκελ.

Την περίοδο εκείνη, ο τότε δήμαρχος Νιρ Μπαρκάτ πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς αρκετών εκκλησιών στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες ως αντίδραση έκλεισαν για τρεις ημέρες τον εμβληματικό Ναό της Αναστάσεως. Ο Δήμος έκανε πίσω μόνο μετά από παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έκτοτε, οι εντάσεις έχουν αναζωπυρωθεί αρκετές φορές μεταξύ του Δήμου και των εκκλησιαστικών αρχών σχετικά με συγκεκριμένα ακίνητα ή δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον πατριάρχη, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο πλέον αδυνατεί να καταβάλει τους μισθούς του κλήρου, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του. Κι άλλες εκκλησίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες διαμάχες. Μία δικαστική υπόθεση που έχει καταθέσει ο Δήμος Ιερουσαλήμ κατά του Αρμενικού Πατριαρχείου αναμένεται να συζητηθεί τον Σεπτέμβριο.