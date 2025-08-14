Δυτική Όχθη: Αοριστίες ΗΠΑ για τον εποικισμό, αντίθεση ΟΗΕ - Βρετανίας

Διπλός εφιάλτης για τους Παλαιστίνιους μετά την ανακοίνωση του ακροδεξιού Σμότριτς για διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης.

Ο εφιάλτης του παλαιστινιακού λαού μεγαλώνει, καθώς, παράλληλα με τα γενοκτονικά σχέδια του Μπενιαμίν Νετανιάχου τίθεται σε εφαρμογή και το ξεχασμένο σχέδιο Ε1 που προβλέπει διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης και κατασκευή 3.000 νέων κατοικιών εποίκων.

Οι σημερινές ανακοινώσεις του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, εάν ολοκληρωθεί, θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

Αόριστη τοποθέτηση από την Ουάσιγκτον

Τους φόβους των Παλαιστινίων ενισχύει και η πρώτη αντίδραση από την Ουάσιγκτον, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολίασε τις εξελίξεις με μια δήλωση τόσο αόριστη που δείχνει να μοιάζει με πράσινο φως προς το Τελ Αβίβ.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Σμότριτς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση του αποκαλούμενου (εποικιστικού) σχεδίου ανάπτυξης E1, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό.

«Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αυτής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος και... όποιος κατάλαβε κατάλαβε.

Αντίδραση από τον ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν σήμερα την αντίθεσή τους σε ένα ακόμη σχέδιο εκτοπισμού από το Ισραήλ, με τον εκπρόσωπο Στεφάν Ντουζαρίκ να δηλώνει ότι το Τελ Αβίβ δεν πρέπει να προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις γιατί «αυτό θα έβαζε τέλος στις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών».

Το σχέδιο Ε1 παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είχε παγώσει το σχέδιο ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.