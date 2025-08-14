Αθήνα, 27°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
FB - Anas Al Sharif

Κραυγή ευρωβουλευτών για τους αδικοχαμένους δημοσιογράφους στη Γάζα

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
42 μέλη της Ευρωβουλής από τέσσερις ομάδες (Αριστερά, Πράσινοι, Renew και Σοσιαλιστές - Δημοκράτες) υψώνουν το ανάστημά τους και διαμαρτύρονται για τα εγκλήματα ενάντια στην ελευθερία του Τύπου στο θύλακα.

Με επιστολή στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 42 ευρωβουλευτές από 4 πολιτικές ομάδες, (Αριστερά, Πράσινοι, Renew και Σοσιαλιστές - Δημοκράτες) μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ζήτησαν μέτρα για τη στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ κατά του δημοσιογράφου του Al Jazeera, Ανάς Αλ Σαρίφ, και πέντε ακόμη συναδέλφων του, πριν αρχίσει η επιχείρηση για την κατοχή της Πόλης της Γάζας. Στην επιστολή τους οι βουλευτές ζητούν:

  • «άμεση αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ,
  • επιβολή πλήρους εμπάργκο όπλων,
  • κυρώσεις κατά των ισραηλινών αρχών και
  • διασφάλιση απρόσκοπτης ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Γάζα.

Περισσότεροι από 238 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Η σιωπή ή η αδράνεια καθιστά την ΕΕ συνένοχη στην υπονόμευση της ίδιας της διεθνούς τάξης που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται. Η ελευθερία του Τύπου δεν είναι διαπραγματεύσιμη», καταλήγουν. Η πλήρης επιστολή:

Κραυγή ευρωβουλευτών για τους αδικοχαμένους δημοσιογράφους στη Γάζα

