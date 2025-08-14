Κραυγή ευρωβουλευτών για τους αδικοχαμένους δημοσιογράφους στη Γάζα

42 μέλη της Ευρωβουλής από τέσσερις ομάδες (Αριστερά, Πράσινοι, Renew και Σοσιαλιστές - Δημοκράτες) υψώνουν το ανάστημά τους και διαμαρτύρονται για τα εγκλήματα ενάντια στην ελευθερία του Τύπου στο θύλακα.

Με επιστολή στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 42 ευρωβουλευτές από 4 πολιτικές ομάδες, (Αριστερά, Πράσινοι, Renew και Σοσιαλιστές - Δημοκράτες) μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ζήτησαν μέτρα για τη στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ κατά του δημοσιογράφου του Al Jazeera, Ανάς Αλ Σαρίφ, και πέντε ακόμη συναδέλφων του, πριν αρχίσει η επιχείρηση για την κατοχή της Πόλης της Γάζας. Στην επιστολή τους οι βουλευτές ζητούν:

«άμεση αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ,

επιβολή πλήρους εμπάργκο όπλων,

κυρώσεις κατά των ισραηλινών αρχών και

διασφάλιση απρόσκοπτης ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Γάζα.

Περισσότεροι από 238 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Η σιωπή ή η αδράνεια καθιστά την ΕΕ συνένοχη στην υπονόμευση της ίδιας της διεθνούς τάξης που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται. Η ελευθερία του Τύπου δεν είναι διαπραγματεύσιμη», καταλήγουν. Η πλήρης επιστολή: