«Κραυγές» οργανώσεων για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Καθημερινές και ηχηρές είναι οι φωνές οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εστιάζουν σε όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας κατά των άμαχων Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό.. Ωστόσο, παρά το τραγικό περιχεόμενό τους, οι φωνές αυτές δεν φτάνουν στα... «αυτιά» του Τελ Αβίβ, ούτε κινητοποιούν τις χώρες της Δύσης, ώστε να προβούν σε δραστικές ενέργειες και να σταματήσουν τη γενοκτονία.

Σήμερα, το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει από την πείνα στον παλαιστινιακό θύλακα αυξήθηκε σε 235, συμπεριλαμβανομένων 106 παιδιών, καθώς η ανθρωπιστική κρίση φτάνει σε αυτό που αποκαλεί «καταστροφικά επίπεδα». Όπως ανακοινώθηκε, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του ισραηλινού αποκλεισμού, ο οποίος έχει περιορίσει σοβαρά την είσοδο τροφίμων και φαρμάκων για τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα: από τους οποίους οι περισσότεροι είναι παιδιά. Στους νεκρούς περιλαμβάνονται 19 γυναίκες, 75 ηλικιωμένοι και 35 άνδρες άνω των 18 ετών.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι 40.000 βρέφη κάτω του ενός έτους υποφέρουν από υποσιτισμό, 250.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή ελλείψεις τροφίμων και 1,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών ζουν σε σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια. Στην ανακοίνωση κατηγορείται το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο πολέμου, παραβιάζοντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και υπάρχει έκκληση προς τον ΟΗΕ, τις ομάδες ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να δράσουν άμεσα για την άρση του αποκλεισμού, το άνοιγμα των διόδων διέλευσης και τη διασφάλιση απεριόριστων ροών βοήθειας προς τη Γάζα.

ΟΗΕ: Το «συνεχές τραύμα» και οι θάνατοι από υποσιτισμό

Ο Stephane Dujarric, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε ότι τα στοιχεία από περισσότερα από 900 νοικοκυριά που ερωτήθηκαν τον Ιούλιο δείχνουν «συνεχές τραύμα, που οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης».

«Μέχρι στιγμής φέτος, περισσότερα από 340 παιδιά έχουν εισαχθεί για θεραπεία υποσιτισμού σε αυτά τα κέντρα στη Γάζα. Και φέτος, από τις 5 Αυγούστου, έχουν αναφερθεί 49 επιβεβαιωμένοι θάνατοι παιδιών από υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων 39 παιδιών κάτω των πέντε ετών», είπε και πρόσθεσε ότι πολλοί κάτοικοι ζουν σε υπερπλήρη και μη ασφαλή άτυπα καταφύγια, με λίγο χώρο ή ιδιωτικότητα: συνθήκες που είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τις γυναίκες και τα παιδιά.

Χιλιάδες ασθενείς χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι περισσότεροι από 14.800 ασθενείς στη Γάζα χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη που δεν είναι διαθέσιμη στον θύλακα.

Η προειδοποίησή του ήρθε καθώς ο ΠΟΥ διευκόλυνε τη μετάβαση 32 παιδιών και έξι ενηλίκων, μαζί με 99 συνοδούς, για εξειδικευμένη φροντίδα στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, του Βελγίου και της Τουρκίας. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προέτρεψε περισσότερες χώρες να κάνουν ένα βήμα μπροστά για να δεχτούν ασθενείς που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. «Εκεχειρία! Η ειρήνη είναι το καλύτερο φάρμακο», τόνισε.

Στοχοποίηση εργαζομένων υγείας

Περισσότεροι από 100 γιατροί και νοσηλευτές από το εξωτερικό, που έχουν προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, προειδοποιώντας για αυτό που αποκαλούν «συστηματική στοχοποίηση» των Παλαιστινίων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, ζητώντας επείγουσα παγκόσμια δράση για την προστασία τους και την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης του θύλακα.

Η επιστολή, που συντάχθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού γιατρού επειγόντων περιστατικών James Smith, αναφέρει ότι πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν σκοτωθεί από τον Μάιο, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απαχθεί, κρατηθεί ή βασανιστεί. Περιγράφει νοσοκομεία και κλινικές που δέχονται αδιάκοπες επιθέσεις, προσωπικό που εκτελεί χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αναισθησία και θεραπεύει λοιμώξεις χωρίς αντιβιοτικά εν μέσω σοβαρών ελλείψεων που προκαλούνται από τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Οι υπογράφοντες ζητούν την άμεση διακοπή των επιθέσεων σε ιατρικές εγκαταστάσεις και ασθενοφόρα, την απελευθέρωση των κρατουμένων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τον τερματισμό του αποκλεισμού, την πλήρη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και μια μόνιμη εκεχειρία.

«Δεν πρόκειται για τραγωδία περιστάσεων - είναι μια σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», αναφέρει η επιστολή. Και προσθέτει: «Ο κόσμος πρέπει να δράσει όχι μόνο για να σταματήσει τις δολοφονίες, αλλά και να σταθεί αλληλέγγυος με όσους συνεχίζουν να φροντίζουν τους άλλους, ακόμη και όταν οι ίδιοι γίνονται στόχος».