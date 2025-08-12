Με το ίδιο «νόμισμα» απειλεί ο Νετανιάχου τη Γερμανία 

Πριν από λίγες ημέρες, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η Γερμανία αναστέλλει «μέχρι νεωτέρας» την προς το Ισραήλ εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον γενοκτονικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η δήλωση αυτή ήρθε υπό το φως των σοκαριστικών εξελίξεων για το σχέδιο της ολοκληρωτικής κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό.
Σημειώνεται ότι το Βερολίνο αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων του Ισραήλ και έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του Τελ Αβίβ.
Βεβαίως, αργότερα το Βερολίνο έδωσε τα... διαπιστευτήριά του στο Τελ Αβίβ μετά την οργή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον επικεφαλής του γραφείου του καγκελαρίου, Τόρστεν Φράι, να τονίζει ότι «οι βασικές αρχές της πολιτικής της Γερμανίας για το Ισραήλ θα παραμείνουν αμετάβλητες».
Τώρα, ο Νετανιάχου φαίνεται να απειλεί πως θα διακόψει τις ισραηλινές πωλήσεις όπλων στη Γερμανία, όπως καταγράφει το Times of Israel. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «παραδίδονται στις ισλαμικές μειονότητες» και πιέζονται από αυτό που χαρακτήρισε ως «ψευδή προπαγανδιστική εκστρατεία» σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ.
«Νομίζω ότι έχουμε μια σχέση αμοιβαίας προμήθειας με τη Γερμανία και δεν νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει αυτό. Αφήστε λοιπόν αυτό να περάσει... είναι υπό πίεση, δεν μπορείτε να σταματήσετε τις εικόνες, τα ψέματα», ανέφερε ο Νετανιάχου.
Πέρυσι, η Γερμανία υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ για την αγορά αντιπυραυλικών βλημάτων Arrow, αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση αμυντικού υλικού που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από το Ισραήλ.
