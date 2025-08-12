Οργή ΠΟΕΣΥ για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα

Ακριβώς η ανακοίνωση της ομοσπονδίας των Δημοσιογράφων:

«To Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη στυγερή δολοφονία, από τις ισραηλινές δυνάμεις, δύο δημοσιογράφων και τριών εικονοληπτών του τηλεοπτικού σταθμού Al Jazeera, ύστερα από αεροπορική επιδρομή στη σκηνή που στέγαζε το συνεργείο στη Λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα της 10ης Αυγούστου που προστέθηκαν στο μακρύ κατάλογο των συναδέλφων μας που επέμεναν να υπηρετούν την αλήθεια της είδησης, την ώρα που το Ισραήλ επεκτείνει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα και ο λιμός κλιμακώνεται είναι ο Anas al-Sharif, ο Mohammed Qreiqeh, οι εικονολήπτες Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal και ο Moamen Aliwa. Επίσης, χθες, 11 Αυγούστου, υπέκυψε στα τραύματα του και ο ανεξάρτητος φωτορεπόρτερ Mohammed Al-Khaldi.

Την στοχευμένη δολοφονική επίθεση στηλίτευσε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) επισημαίνοντας ότι αποτελεί σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων. Επίθεση που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την υιοθέτηση από τον ΟΗΕ μιας δεσμευτικής διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από την ελληνική κυβέρνησης έχουν ζητήσει η ΠΟΕΣΥ, η ΕΣΗΕΑ, η ΕΣΗΕΜ-Θ και η ΕΣΠΗΤ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, Άντονι Μπελάνγκερ, δήλωσε μετά τη νέα δολοφονία των δημοσιογράφων: «Μετά από μια εκστρατεία δυσφήμισης κατά των δημοσιογράφων της Γάζας, το Ισραήλ σκότωσε πέντε μέλη του προσωπικού του Al Jazeera σε μια σκηνή που στέγαζε δημοσιογράφους Η σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων αποτελεί έγκλημα πολέμου και οι Ισραηλινοί ηγέτες πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποτρόπαιες πράξεις τους. Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή την σκόπιμη δολοφονία των συναδέλφων μας και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλο το προσωπικό του Al Jazeera και τους συναδέλφους μας που εργάζονται στη Γάζα υπό τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες».

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα. Οι μοναδικοί που με κίνδυνο της ζωής τους προσπαθούν να μεταδώσουν το τι συμβαίνει εκεί είναι οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι, όμως, είναι και αυτοί θύματα της γενοκτονίας του Ισραήλ, αφού στη Γάζα λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση δημοσιογράφων της ιστορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΟΔ, 200 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί από την αρχή του πολέμου, 112 γραφεία ΜΜΕ έχουν καταστραφεί και δεκάδες βρίσκονται στη φυλακή. Όλα αυτά δείχνουν ότι στη Γάζα λαμβάνει χώρα ένα έγκλημα πολέμου και ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχει δεχθεί η ελεύθερη ενημέρωση και η ίδια η δημοκρατία και επιχειρείται δια της δολοφονίας των δημοσιογράφων η απόκρυψη των φρικαλεοτήτων που συμβαίνουν εκεί.

Η ΠΟΕΣΥ επαναλαμβάνει την έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη λήξη του δράματος. Παραφράζοντας δε τον τίτλο του βιβλίου που δημοσίευσε ο Πρίμο Λεβί το 1947 «Εάν αυτό είναι άνθρωπος» το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι: πώς μπορεί κανείς να συνεχίσει να είναι άνθρωπος σιωπώντας σε μία γενοκτονία στην οποία θύματα είναι ακόμη και οι μάρτυρες της, οι δημοσιογράφοι».