Ισραήλ: Η αντιπολίτευση καλεί σε γενική απεργία ενάντια στην επιχείρηση Νετανιάχου

Απεργία και διαδήλωση θα γίνουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, την ερχόμενη Κυριακή, μετά από σχετικό κάλεσμα που απηύθυναν πρώτα οι οικογένειές τους.

Ο αρχηγός της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γαΐρ Λαπίντ κάλεσε την Τρίτη σε απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, την ερχόμενη Κυριακή, συντασσόμενος με το κάλεσμα που απηύθυναν πρώτα οικογένειες ομήρων.

«Απεργήστε την Κυριακή», έγραψε ο Λαπίντ στο Χ, διευκρινίζοντας ότι απευθύνεται «ακόμα και σε αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν είναι θέμα διαμάχης ή πολιτικής. Κάντε το από αλληλεγγύη» προς τους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς και του συμμάχου της, του Ισλαμικού Τζιχάντ, στη Λωρίδα της Γάζας καθώς και προς τους δικούς τους ανθρώπους.

«Ήταν οι οικογένειες που το ζήτησαν… και αυτός ως λόγος αρκεί», προσέθεσε.

אם אתם תומכים בממשלה – תשבתו ביום ראשון.



אני רוצה להגיד משהו לאלו שתומכים בממשלה: תשבתו ביום ראשון. זו לא התרסה, זה לא חלק מהמריבה, זה לא של האופוזיציה.



תשבתו מתוך סולידריות. תשבתו כי המשפחות ביקשו וזו סיבה מספיק טובה. תשבתו כי לאף אחד אין מונופול על הרגש, על ערבות הדדית, על… — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 12, 2025

Στις 10 Αυγούστου, γύρω στους 20 συγγενείς ομήρων κάλεσαν σε γενική απεργία την ερχόμενη Κυριακή, και τη Δευτέρα, το Φόρουμ οικογενειών των ομήρων, η βασική οργάνωση που εκπροσωπεί τους συγγενείς των ομήρων, κάλεσε σε ανακοίνωσή της να ‘παραλύσει’ η χώρα εκείνη την ημέρα. Δεν κατάφεραν άμεσα να πείσουν το βασικό ισραηλινό συνδικάτο, το Histadrout. Το συνδικάτο αυτό αποφάσισε να «μην παραλύσει η οικονομία σε αυτή τη φάση», αλλά να στηρίξει «τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης των εργαζομένων» εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Φόρουμ.

Μεταξύ των 251 ομήρων που απήχθησαν στην πρωτοφανή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 49 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσιοποίησαν στις αρχές Αυγούστου τρία βίντεο που δείχνουν δύο ομήρους απισχνασμένους και εξασθενημένους, που προκάλεσαν σοκ στο Ισραήλ και διεθνή καταδίκη.

Επειτα από 22 μήνες πολέμου, ο πρωθυπουργός βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση από το εσωτερικό της χώρας του και από το εξωτερικό, για την τύχη των ομήρων και για να υπάρξει κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί και βιώνει ανθρωπιστική κρίση.