Ελλειψη ακόμα και απλών αντιβιοτικών, εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, στοχοποίηση και συλλήψεις ιατρικού προσωπικού, καταστροφή υποδομών και ιατρικού εξοπλισμού, αποκλεισμός ανθρωπιστικής και φαρμακευτικής βοήθειας: τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται οι γιατροί στη Γάζα ανέδειξαν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα σε διεθνή διαδικτυακή ενημέρωση δημοσιογράφων την Παρασκευή, με τη συμμετοχή γιατρών που έχουν ζήσει στην Παλαιστίνη και έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια τα θύματα των βομβαρδισμών και του λιμού, τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε δομές υγείας, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη Γάζα είναι πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να περιμένει να υπομείνει. Παρακολουθούμε ένα ανείπωτο μαρτύριο. Εχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο τραγικές πραγματικότητες: πρώτον, τις μαζικές απώλειες παιδιών, γυναικών, ανδρών και ηλικιωμένων από βομβαρδισμούς, πυροβολισμούς και δακρυγόνα και, δεύτερον, την πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας», υπογράμμισε ο Ματζέντ Τζαμπούρ, Παλαιστίνιος γιατρός που εργάζεται στη Γάζα. «Οι ασθενείς μας δεν πεθαίνουν μόνο από τα τραύματά τους. Πεθαίνουν και γιατί δεν μπορούμε να τους παρέχουμε βασική περίθαλψη, δεν έχουμε ούτε τα πιο απλά αντιβιοτικά», είπε.

Διηγήθηκε την περίπτωση ενός παιδιού το οποίο περιθάλπει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. «Είχε εισπνεύσει αέριο ενώ προσπαθούσε να λάβει βοήθεια από τα αποκαλούμενα “ασφαλή” κέντρα του Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Ενας στρατιώτης πέταξε δακρυγόνο δίπλα του, το παιδί το εισέπνευσε και δεν μπορούσε να αναπνεύσει για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να νεκρωθούν σχεδόν τα δύο τρίτα του εγκεφάλου του. Είναι πρακτικά παράλυτο και παθαίνει επιληπτικές κρίσεις κάθε μέρα. Απλά σκεφτείτε αυτή την ιστορία, αλλά σε τεράστια κλίμακα, χιλιάδες παιδιά τραυματίζονται ή πεθαίνουν», υπογράμμισε.

Και περιέγραψε τις συνθήκες εξαθλίωσης μέσα στις οποίες αναγκάζονται να δίνουν καθημερινά τιτάνιο αγώνα για τη ζωή των άλλων αλλά και για τη δική τους επιβίωση. «Το καθαρό νερό είναι μεγάλο πρόβλημα. Καταρρέουμε, συχνά περνάμε μέρες χωρίς φαγητό. Δεν υπάρχουν προμήθειες, καύσιμα, μηχανήματα και φάρμακα. Εχουμε χάσει πολύ βάρος και κοιμόμαστε ελάχιστα γιατί πολύ απλά υπάρχουν ελάχιστοι γιατροί για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες των πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκων της Γάζας», σημείωσε.

Ο επί 23 χρόνια γιατρός στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, Μοχάμεντ Μογκαϊσίμπ, μίλησε κι αυτός για τον φαινομενικά αθώο οργανισμό GHF, ο οποίος διανέμει φαγητό και ανθρωπιστική βοήθεια. Οπως ειπώθηκε, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα έχουν κάνει πολλές εκκλήσεις για την κατάργηση του GHF, ο οποίος αποτελεί παγίδα θανάτου καθώς Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στα σημεία όπου διανέμει προμήθειες, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους. «Από όταν άνοιξαν οι εγκαταστάσεις του GHF, τον Μάιο, έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των τραυματιών που έρχονται στα κέντρα περίθαλψης των Γιατρών χωρίς Σύνορα», σημείωσε.

Η Παλαιστίνια γιατρός Λίνα Κασέμ Χασάν, πρόεδρος της οργάνωσης Physicians for Human Rights Israel (PHRI), αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση που δημοσιοποίησε η οργάνωση. Η έκθεση καταγράφει τη συστηματική και στοχευμένη καταστροφή του συστήματος υγείας της Γάζας, η οποία οδηγεί στην αδυναμία παροχής επαρκούς ιατρικής βοήθειας και στον θάνατο χιλιάδων Παλαιστινίων. «Ο βομβαρδισμός νοσοκομείων από το Ισραήλ, η στοχοποίηση ιατρικού προσωπικού, η καταστροφή ιατρικού εξοπλισμού και ο αποκλεισμός ανθρωπιστικής και φαρμακευτικής βοήθειας έχουν καταστήσει την ιατρική περίθαλψη σχεδόν αδύνατη», τόνισε.

Επισήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει συλλάβει –ή, μάλλον, απαγάγει, καθώς δεν εφαρμόζονται οι στοιχειώδεις κανόνες σύλληψης που προβλέπει το κράτος δικαίου– πάνω από 300 άτομα ιατρικό προσωπικό. Τα 100 παραμένουν υπό κράτηση. «Απολύτως κανένας τους δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε έγκλημα. Ωστόσο, κοινή μαρτυρία όλων είναι ότι υπόκεινται σε βασανιστήρια, όπως στέρηση ύπνου, ξυλοδαρμός, σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία.

Το Israeli Medical Association, σε πλήρη σύμπνοια με το ισραηλινό πλάνο γενοκτονίας των Παλαιστινίων, χαρακτήρισε τους φυλακισθέντες γιατρούς “τρομοκράτες”», υπογράμμισε η γιατρός. Την κατάσταση εξαθλίωσης των παιδιών περιέγραψε η Ράνα Σόμπο, γιατρός στη βόρεια Γάζα. «Πολλά παιδιά είναι πολύ αδύναμα. Δεν μπορούν να περπατήσουν, να παίξουν, να κάτσουν, είναι αφυδατωμένα».

Από την πλευρά του, ο Ταέρ Αχμαντ, εθελοντής γιατρός στη Γάζα πέρυσι, μίλησε για τις εξαντλητικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί. Οπως είπε, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά λόγω της αυτοθυσίας των υγειονομικών και της εξάντλησής τους, σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι θανάτου. «Οι γιατροί χρειάζεται να κάνουν αδιανόητα ψυχολογικά τραυματικές και ιατρικά παρακινδυνευμένες επεμβάσεις για να σώσουν ζωές κάθε μέρα, όντας υποσιτισμένοι και με εξαντλητικά ωράρια», σημείωσε. Εδώ και 22 μήνες ο λαός της Παλαιστίνης, οι γιατροί και ολόκληρος ο πλανήτης έχουν δει κάθε «κόκκινη γραμμή» να παραβιάζεται από το κράτος του Ισραήλ.