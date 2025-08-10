«Οργή λαού» απέναντι στο σχέδιο Νετανιάχου για κατάκτηση της Λωρίδας της Γάζας

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις • Να μπει τέλος στον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της ισραηλινής σφαγής στη Γάζα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους του Τελ Αβίβ, αλλά και άλλων ισραηλινών πόλεων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο σχέδιο του γενοκτόνου πρωθυπουργού για κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και ολοκληρωτική κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Συγγενείς, φίλοι των ομήρων, αλλά και χιλιάδες απλοί πολίτες, κρατώντας πλακάτ με φωτογραφίες των ομήρων απαίτησαν για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση να τερματίσει τον πόλεμο και να φέρει πίσω τους απαχθέντες από τη Χαμάς. Στον πυρήνα των κινητοποιήσεων βρίσκεται το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, το οποίο δηλώνει πως η συνέχιση ης κατοχής της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων.

Οι αρχές δεν έδωσαν επίσημο αριθμό, ωστόσο οι εκτιμήσεις για τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση κάνουν λόγο ακόμη και για 100.000 διαδηλωτές.

Σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επέλεξε να «ξεκινήσει μια άλλη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της».

«Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί. Και είναι λάθος απόφαση να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ντάνι Μπουκόφσκι, ξενοδόχος στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στην ανακοίνωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπουν στην πόλη της Γάζας.

Από την πλευρά της η Σάρα δηλώνει στο BBC: Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος γιατί οι όμηροί μας πεθαίνουν εκεί πέρα, πρέπει να τους φέρουμε πίσω, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, θα σταματήσουμε τον πόλεμο.

Ο Μαξ, πρώην στρατιώτης που αρνήθηκε να υπηρετήσει, δηλώνει «ήμουν στρατιώτης στην αρχή του πολέμου και στη συνέχεια αρνήθηκα. Υπάρχουν περισσότεροι από 300 στρατιώτες που έχουν αρνηθεί να υπηρετήσουν. Είναι ένας πολιτικός πόλεμος του Νετανιάχου που βάζει σε κίνδυνο τους ομήρους, καταδικάζει σε λιμοκτονία αθώους Παλαιστινίους. Αυτά είναι τρομερά πράγματα για το μέλλον της χώρας μας και διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό.

Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ απέσυρε χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις δυνάμεις του, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Οι διαδηλωτές έφτασαν έως και εκατό μέτρα μακριά από το σπίτι του πρωθυπουργού της χώρας.