Ξεκάθαρη προειδοποίηση Γκουτέρες για το σχέδιο του Ισραήλ

Τον κώδωνα του κινδύνου χτυπά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με αιτία την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να «αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας».

Σημειώνεται ότι το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο συζήτησης τα σχέδια του Ισραήλ.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ (εκπρόσωπος του Γκουτέρες) τόνισε ότι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ «ανησυχεί σοβαρά» και τονίζει ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση, η οποία κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους, ενώ μπορεί να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο ζωές, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων ομήρων.

«Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα συνεχίζουν να υποφέρουν από μια ανθρωπιστική καταστροφή τεράστιων διαστάσεων. Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποιεί ότι αυτή η περαιτέρω κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επιπλέον εκτοπισμούς, θύματα και μαζική καταστροφή, επιδεινώνοντας την αδιανόητη ταλαιπωρία του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα», ανέφερε ο Ντουζαρίκ. Ο γενικός γραμματέας επανέλαβε την επείγουσα έκκλησή του για μόνιμη εκεχειρία, ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα και για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Επίσης, ο Γκουτέρες τόνισε την έκκληση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισε ότι το Διεθνές Δικαστήριο, στην Γνωμοδότηση της 19ης Ιουλίου 2024, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι το κράτος του Ισραήλ έχει την υποχρέωση να τερματίσει αμέσως όλες τις νέες εποικιστικές δραστηριότητες και να απομακρύνει εσπευσμένα όλους τους εποίκους από τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, καθώς και να τερματίσει την παράνομη παρουσία του στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη - που περιλαμβάνουν τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ - το ταχύτερο δυνατό.

«Ο κ. Γκουτέρες τονίζει ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμη λύση σε αυτήν τη σύγκρουση χωρίς την λήξη αυτής της παράνομης κατοχής και την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης δύο κρατών. Η Γάζα είναι και πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος ενός Παλαιστινιακού Κράτους», τόνισε ο Ντουζαρίκ στη δήλωση του.