Αίτημα για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη Γάζα

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησαν ορισμένες χώρες κατά πληροφορίες του AFP. Το θέμα της συνεδρίασης είναι το επίμαχο σχέδιο της κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν αρκετές χώρες με επίκεντρο το σχέδιο της κατάληψης της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ανέφεραν σήμερα δύο διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένας αριθμός χωρών, εξ ονόματός μας και εξ ονόματός τους, που θα ζητήσουν μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους.