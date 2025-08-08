Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.5° 30.6°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.3° 32.2°
2 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
35.0° 33.3°
3 BF
41%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
33%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
5 BF
35%
Βέροια
Αίθριος καιρός
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
39%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
4 BF
18%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.9° 31.5°
4 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
6 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
2 BF
31%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
31%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 31.2°
2 BF
39%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
2 BF
73%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.8° 32.3°
5 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
41%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Israil_Diadiloseis_1020_3
AP Photo

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ: «Όχι στη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα»

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις, ζητώντας τερματισμό των εχθροπραξιών με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων.

Εκατοντάδες διαδηλωτές εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους έξω από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ενάντια στο νέο σχέδιο πλήρους κατοχής της Γάζας το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ακολουθώντας πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανάμεσά τους και πρώην ομήροι με τις οικογενειές τους.

AP Photo

Οι διαδηλωτες και ιδιαίτερα οι συγγενείς θυμάτων προειδοποίησαν ότι η στρατιωτική δράση θέτει σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για εγκατάλειψη και προέτρεψαν σε διαπραγματεύσεις, καθώς οι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι διαφωνούν για τα επόμενα βήματα του πολέμου. Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν επιζώντες της αιχμαλωσίας της Χαμάς και συγγενείς όσων εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. «Η στρατιωτική δράση σκοτώνει τους ομήρους», φώναζαν ορισμένοι διαδηλωτές, βάζοντας φωτιά σε λάστιχα έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Λικούντ. «Είμαι απλώς μια μητέρα που παρακαλεί να μην θυσιαστεί ο γιος μου», είπε η Ανάτ Ανκρτεστ, της οποίας ο γιος, Ματάν είναι μεταξύ των ομήρων. «Αφανίζεται. Βασανίζεται και ανακρίνεται. Η κυβέρνηση αποφάσισε να τον παραδώσει. Κανείς δεν μας μιλάει — ούτε καν σήμερα».

Έντονη ήταν η παρουσία στο δρόμο, όχι μόνο υπερ-ορθόδοξων Εβραίων που ενδιαφέρθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την τύχη των ομήρων της Χαμάς, αλλά και κοσμικών που κατέβηκαν σε πορεία απαιτώντας από την κυβέρνηση εκεχειρία, παύση των επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση νέες επιστρατεύσεις για τη νεολαία του Ισραήλ.

AP Photo

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις, ζητώντας τερματισμό των εχθροπραξιών με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων. Πολλοί κρατούσαν φωτογραφίες των κρατουμένων και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση. Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων κάλεσε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης να απορρίψει την κλιμάκωση. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ όμως, δήλωσε ότι ο στρατός θα υλοποιήσει όλες τις αποφάσεις της κυβέρνησης μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ: «Όχι στη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual