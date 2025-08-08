Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ: «Όχι στη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα»

Εκατοντάδες διαδηλωτές εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους έξω από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ενάντια στο νέο σχέδιο πλήρους κατοχής της Γάζας το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ακολουθώντας πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανάμεσά τους και πρώην ομήροι με τις οικογενειές τους.
Οι διαδηλωτες και ιδιαίτερα οι συγγενείς θυμάτων προειδοποίησαν ότι η στρατιωτική δράση θέτει σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για εγκατάλειψη και προέτρεψαν σε διαπραγματεύσεις, καθώς οι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι διαφωνούν για τα επόμενα βήματα του πολέμου. Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν επιζώντες της αιχμαλωσίας της Χαμάς και συγγενείς όσων εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. «Η στρατιωτική δράση σκοτώνει τους ομήρους», φώναζαν ορισμένοι διαδηλωτές, βάζοντας φωτιά σε λάστιχα έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος Λικούντ. «Είμαι απλώς μια μητέρα που παρακαλεί να μην θυσιαστεί ο γιος μου», είπε η Ανάτ Ανκρτεστ, της οποίας ο γιος, Ματάν είναι μεταξύ των ομήρων. «Αφανίζεται. Βασανίζεται και ανακρίνεται. Η κυβέρνηση αποφάσισε να τον παραδώσει. Κανείς δεν μας μιλάει — ούτε καν σήμερα».
Έντονη ήταν η παρουσία στο δρόμο, όχι μόνο υπερ-ορθόδοξων Εβραίων που ενδιαφέρθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την τύχη των ομήρων της Χαμάς, αλλά και κοσμικών που κατέβηκαν σε πορεία απαιτώντας από την κυβέρνηση εκεχειρία, παύση των επιχειρήσεων και σε καμία περίπτωση νέες επιστρατεύσεις για τη νεολαία του Ισραήλ.
Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία στην Ιερουσαλήμ, το Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις, ζητώντας τερματισμό των εχθροπραξιών με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων. Πολλοί κρατούσαν φωτογραφίες των κρατουμένων και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση. Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων κάλεσε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης να απορρίψει την κλιμάκωση. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ όμως, δήλωσε ότι ο στρατός θα υλοποιήσει όλες τις αποφάσεις της κυβέρνησης μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου.
🚨 Protests erupted across #Israel — in #Jerusalem, #TelAviv, #Haifa & #Negev — against PM #Netanyahu’s plan to militarily occupy #Gaza City Led by hostages’ families & activists, demonstrators demand a #ceasefire & warn the move will cost more lives. pic.twitter.com/TwHMEfyAlO— 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐀𝐰𝐚𝐧 (@awanmaham_) August 8, 2025
