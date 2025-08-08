Συνεχίζει τη γενοκτονία παρά τις αντιδράσεις

Σίγουρος για την έγκριση από το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας του έσχατου γενοκτονικού σχεδίου του για πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Γάζας, παρά την κάθετη αντίθεση των στρατιωτικών που καλούνται να το υλοποιήσουν αλλά και της μεγάλης πλειοψηφίας των Ισραηλινών πολιτών, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο καταζητούμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το κρίσιμο συμβούλιο ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα και δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το κλείσιμο της ύλης μας γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας – δείγμα της σκληρής αντιπαράθεσης και των αγεφύρωτων χασμάτων στους κόλπους της σιωνιστικής πολιτικο-στρατιωτικής ηγεσίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η μόνη «λύση» που έχει να προτείνει ο αιμοσταγής Νετανιάχου μετά από 22 μήνες ανθρωποσφαγής είναι στρατιωτική, και συγκεκριμένα η κλιμάκωση του πολέμου, τα λέει όλα για τις πραγματικές δολοφονικές προθέσεις του για την πλήρη εθνοκάθαρση όλων των παλαιστινιακών εδαφών -κατεχομένων και μη- προθέσεις και σχέδια που φυσικά ξεκινούν πολύ πριν από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αυτό άλλωστε είναι το βασικό επιχείρημα των επικριτών του εντός και εκτός Ισραήλ – ότι προσπαθεί να λύσει ένα πολιτικό πρόβλημα με αμιγώς στρατιωτικές επιθέσεις και συλλογική τιμωρία του άμαχου πληθυσμού, χωρίς να διαθέτει κανένα σαφές πολιτικό σχέδιο για την «επόμενη μέρα».

Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και από τις χθεσινές εξοργιστικές και γεμάτες ψέματα δηλώσεις του στο αμερικανικό κανάλι Fox News, όπου υποστήριξε ότι ο στρατός του θα συντρίψει επιτέλους τη Χαμάς, θα απελευθερώσει τους ομήρους και θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, αλλά όχι για πολύ αφού αμέσως μετά θα την παραδώσει, λέει, σε «αραβικές δυνάμεις» που φυσικά δεν κατονόμασε! «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ζώνη ασφαλείας και δεν επιθυμούμε να τη διοικήσουμε. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα τη διαχειριστούν σωστά και δεν θα μας απειλούν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, έχει βέβαια τελείως άλλη γνώμη. Σύμφωνα με τους Jerusalem Times, ο αρχιστράτηγος δήλωσε ξεκάθαρα για άλλη μία φορά ότι ο στρατός διαφωνεί με την ιδέα της πλήρους κατάληψης της Γάζας και ότι η διαφωνία αυτή θα εκφραστεί αναλυτικά στη συνεδρίαση του συμβουλίου. «Εμείς ασχολούμαστε με ζητήματα ζωής και θανάτου, υπερασπιζόμενοι τη χώρα μας, με προσοχή προς τους στρατιώτες μας και τους πολίτες του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να δρούμε με υπευθυνότητα, εντιμότητα και αποφασιστικότητα, έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και ευημερία του Ισραήλ» ήταν η -σαφέστατα πολιτική- δήλωση του Ζαμίρ.

Και δεν είναι τυχαίο πως η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από την ανακοίνωσή του για την ολοκλήρωση της προηγούμενης επιχείρησης «Αρματα του Γεδεών», σημειώνοντας: «Τώρα διαθέτουμε τη δυνατότητα να εγκαθιδρύσουμε μια νέα πραγματικότητα ασφαλείας στα σύνορα, διατηρώντας συνεχή πίεση στον εχθρό... Σκοπός μας είναι να νικήσουμε τη Χαμάς και να συνεχίσουμε τη δράση μας, έχοντας στο επίκεντρο τους ομήρους μας. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τους φέρουμε πίσω».

Σαν θανατική ποινή

Με τις δηλώσεις αυτές ο Ζαμίρ συντονίζεται με το μεγάλο κίνημα των συγγενών των ομήρων, που διαδήλωσαν και χθες (αρκετοί μάλιστα αλυσοδέθηκαν έξω από το κτίριο του συμβουλίου) και θεωρούν οποιαδήποτε κλιμάκωση των εχθροπραξιών σαν θανατική καταδίκη για τους εναπομείναντες αιχμαλώτους, αλλά και με τον ΟΗΕ, που προειδοποίησε ξανά για τις «καταστροφικές συνέπειες» της υλοποίησης αυτών των σχεδίων. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου και οι εξτρεμιστές υπουργοί του παραβίασαν μονομερώς όλες τις μέχρι τώρα ειρηνευτικές συμφωνίες και οδήγησαν σε ναυάγιο και την τελευταία προσπάθεια στο Κατάρ.

Αλλά ο Νετανιάχου προχωρά στην ολοκλήρωση της γενοκτονίας, καθώς είναι φανερό ότι πιστεύει πως διαθέτει την τυφλή στήριξη της μόνης δύναμης που τον ενδιαφέρει, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χαρακτηριστική ήταν άλλωστε η χθεσινή εγκληματική δήλωση του υπερχριστιανού -είναι και ευαγγελικός πάστορας, τρομάρα του- πρέσβη του Τραμπ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος δήλωσε πως «το τι θα κάνει το Ισραήλ με τη Γάζα είναι δική του δουλειά [...] και μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να πάρουν αυτή την απόφαση. Και σίγουρα δεν θα είναι καλό για τη Χαμάς»!

Με άλλα λόγια η εθνοκάθαρση της Γάζας είναι δικαίωμα του Ισραήλ και ο βασικός σπόνσορας της πολεμικής μηχανής του απλώς παρακολουθεί από μακριά και δεν έχει κανένα λόγο για τα όσα συμβαίνουν, πέρα από το να καλύπτει τις θηριωδίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης! Αυτή είναι η Αμερική και αυτό είναι το διεθνές δίκαιο που συχνά πυκνά επικαλείται!